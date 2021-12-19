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關懷盃／新生國小學弟看影片學他投 吳世豪預約職棒見

聯合報 / 記者陳宛晶／花蓮即時報導
富邦悍將隊投手吳世豪、台東新生國小何哲翔。記者陳宛晶／攝影
富邦悍將隊投手吳世豪、台東新生國小何哲翔。記者陳宛晶／攝影

台東新生國小相隔8年再於關懷盃棒球賽進入獎牌戰，今天在季軍戰「台東內戰」以8：5擊敗卑南國小，何哲翔後援4局失2分取得勝投，他的投球動作「師法」學長吳世豪，今天監場的吳世豪向他喊話：「好好保護自己，投久一點，我盡力留在職棒等你。」

關懷盃今天賽程進入最後階段，新生先於4強賽以1：8輸給豐田國小，緊接著進行的季軍戰扳回一城，以8：5擊敗卑南國小，王浤州3打數2支長打、貢獻5分打點，包括第6局時，對手選擇故意保送何哲翔，結果被下一棒的王浤州敲出二壘打、帶有2分打點。

看到卑南選擇對決王浤州，教練張治軒也直呼意外，「王浤州是我們最穩定的選手，每場都有長打，擊球率也很高，所以才放在第4棒，故意要對他，我就心想他是安打率比較高的選手欸！」

何哲翔後援4局拿下勝投，他的投球動作透過看影片學習同樣出身新生國小的吳世豪，吳世豪今天也在現場，給他的提醒是「再有自信一點」。

有趣的是，何哲翔被問到最喜歡的選手，守備、打擊分別選了江坤宇、詹子賢，投球則說了就站在身旁的吳世豪，讓吳世豪聽了都笑說：「確定欸？講自己喜歡的，我不會怎樣。」

吳世豪掐指一算雙方年齡差距，也像小學弟喊話，「現在穩穩投就好，要好好保護自己，投久一點，我盡力留在職棒等你。」

何哲翔從國小3、4年級開始接觸棒球，起初只在寒暑假參與練球，後來因為思念在嘉義工作的媽媽一度轉學，直到去年11月才轉回新生，正式投入棒球訓練，球齡不長、比賽經驗較少，張治軒說：「他的投、打都還不錯，但經驗比較不夠，很期待他下學期，技術上一定會再進步。」

棒球 關懷盃 江坤宇

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