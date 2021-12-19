健豪同仁盃／MVP蘇子進後援壓陣 中正穩守奪第二冠

高雄市中正國小與台東縣紅葉國小今天(19日)在冠軍戰對決，中正靠著6局上紅葉左外野手失誤攻下全場唯一一分，終場以1比0勝出，繼2018年後，相隔三年再度抱回健豪同仁盃全國少年軟式棒球錦標賽冠軍。

中正、紅葉上午4強賽分別以5比2、3比0擊敗新竹縣中山國小、嘉義縣和興國小，取得冠軍戰門票，兩軍在預賽也曾碰頭，當時紅葉以6比2擊敗中正，今天再度交鋒，雙方大演投手戰，紅葉陳約翰獨撐全場，中正則是簡正勛投到第2局被敲出二壘安打後退場，隊長蘇子進接手後化解危機，一路完投整場力保不失。

關鍵6局上，中正2出局後靠著王柏鈞、李政隆接連安打以及紅葉左外野手回傳失誤攻下寶貴分數，以這一分抱回金盃。中正總教練尤伸評表示，前五局沒有擊出安打，到第六局才出現安打，受到對方投手壓制，攻勢不多，不過守備沒有失誤是關鍵，今天這一分也是守備分出勝負。

中正小六投手蘇子進後援5局無失分，被敲出2安打，投出6次三振，沒有四死球，拿下勝投與MVP，尤總提到，他前面比賽僅投短局數，刻意保留到冠軍戰，且一開始沒先發，因為擔心軟式比賽容易打到PK，今天控球不錯，目測球速約110公里。

中正雖拿下冠軍，不過教頭認為，除了去年有出賽的蘇子進較有經驗外，其他選手都沒什麼比賽，觀念有差，且今年因疫情緣故少打了4、5個比賽，還是要再多磨練。

團體獎

冠軍：高雄市中正國小

亞軍：台東縣紅葉國小

季軍：新竹縣中山國小

殿軍：嘉義縣和興國小

個人獎

美技獎：林威誠(中山)

功勞獎：陳約翰(紅葉)

MVP：蘇子進(中正)

教練獎：楊正安(中正)