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中職／衛冕軍想要FA戰力 林威助：不只一位

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊拿下今年中華職棒總冠軍，今天在南港中信金融園區舉辦封王感謝祭，總教練林威助上台致詞。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊拿下今年中華職棒總冠軍，今天在南港中信金融園區舉辦封王感謝祭，總教練林威助上台致詞。記者許正宏／攝影

今年中華職棒球員市場很熱鬧，一共四名球員行使自由球員權利（FA），對於林益全、陳鴻文、陳禹勳的戰力，中信兄弟隊總教練林威助很有興趣，透露有意招攬「不只一位」球員，自家的官大元也想要留下。

中信兄弟隊今天在南港中信金融園區舉辦封王感謝祭，明年瞄準二連霸，新球季戰力要開始沙盤推演，領隊劉志威說得保守，對於自由球員的招攬，「還是要等到其他球隊60人名單出來，再來討論，才會有一個譜」。

林威助則透露，林益全、陳鴻文、陳禹勳的過往成績證明他們的即戰力，「每位選手都不錯，到哪一隊都可以幫助到戰績，教練團這邊會提出建議，但還是要看球團這邊的考量。」至於教練團希望的招攬人數，林威助說：「是有幾位，不只一人。」

今年拿下東山再起獎的中信兄弟隊投手官大元也成為自由球員，林威助表示，官大元是球隊拿下上半季冠軍的重要戰力，「當然也希望可以留下，我都希望每一位球員可以留下來、每一位都可以來我們這隊，就看球隊怎麼安排。」

兄弟自家的60人保留名單已經大致擬定，林智勝、王勝偉在球員主動提出下，放在名單外，劉志威表示，會提前宣布，主要是讓球員有更多機會，讓其他球隊可以預作準備。

就算放在60人名單外，劉志威說：「也不代表就是釋出，現在農場制度越來越好，以目前球員養成狀況，一定會有人被放在名單外，各球隊都會遇到，還是有可能會簽回來。」

至於名單外會有多少人？劉志威表示，其實每年都差不多，跟選秀人數有關，今年也差不多接近那個數字。兄弟今年季中選秀一共選進7人。

林威助 中信兄弟 自由球員

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