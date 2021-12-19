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關懷盃／初體驗待滿 馬鋼最常被問「你是陳文杰？」

聯合報 / 記者陳宛晶／花蓮即時報導
中信兄弟隊馬鋼。記者陳宛晶／攝影
中信兄弟隊馬鋼。記者陳宛晶／攝影

中信兄弟隊新秀馬鋼體驗關懷盃初體驗，今年待滿全程，也感受到小球員的可愛，初入職棒時就因與陳文杰神似的長相引起關注，就連小朋友也get到，頻頻問他「你怎麼那麼像陳文杰？」

今年來到花蓮參與關懷盃，不僅是馬鋼成為職棒球員後的第一次，他在兒時也不曾打過這項賽事，是超純的關懷盃初體驗，一待就是全程，他也透露本來去年就想來，但剛好卡到考駕照只好作罷。

回顧過去4天回憶，馬鋼笑說：「看到小朋友都滿可愛的，有一些知道我是誰，有一些會問我叫什麼名字。」他印象最深是有場比賽看到投手投到哭，讓他想起自己小時候，「我安慰他，我國小也是邊打邊哭，4強賽時落後，因為很想贏啊！上去邊打邊哭，教練就說『掉500塊喔！』」

至於這幾天最常被問到的問題，馬鋼說：「不是問我馬傑森的問題，就是說我是陳文杰，問我你怎麼那麼像陳文杰，我就會說我就是啊！」

陳文杰 關懷盃 中信兄弟

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