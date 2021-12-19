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中職／教練團都想留 兄弟遞出複數年合約留王建民

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中職／教練團都想留 兄弟遞出複數年合約留王建民

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊拿下今年中華職棒總冠軍，今天在南港中信金融園區舉辦封王感謝祭。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊拿下今年中華職棒總冠軍，今天在南港中信金融園區舉辦封王感謝祭。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊封王之後，如何保存教練團是目前重要進度，外傳王建民、黃泰龍都有球隊挖角，領隊劉志威今天表示，全數教練都希望能留下，也希望能以複數年合約與王建民續約。

劉志威表示，封王後這一周的談約進度都是以教練為主，目前還無法給出明確答案，「是有教練提出對現有合約的想法，這很正常，球隊也會暸解他們的生涯規劃，去做通盤考量」。

有媒體報導，富邦悍將隊有意招攬目前擔任中兄弟二軍投手教練的王建民「回鍋」，劉志威表示，今年與王建民的合約確實只有一年，但接下來會朝複數年合約去努力。

對於王建民未來定位是否會有改變？劉志威表示，球團雖然有考量，但也會尊重他的想法，要看看他覺得現況怎麼樣比較適合，雙方共同討論。

兄弟守備教練黃泰隆也有前往悍將隊任教的傳聞，劉志威對此表示，這方面媒體報導是以富邦的人事安排角度，自己不便給予評論，但所有教練都會想要留，「我們在教練談約上有我們的進度，也無法現在就給答案」。

王建民 富邦悍將 中信兄弟

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