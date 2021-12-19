中職／象迷呼喊「大巨蛋」 劉志威盼明年季後賽能使用

「台北象迷想要大巨蛋。」中信兄弟隊今天移師南港舉辦封王感謝祭，球迷提出希望在大巨蛋拋彩帶的訴求，兄弟領隊劉志威表示，球隊也很期大巨蛋盡快完工，「希望明年能夠在大巨蛋完成二連霸」。

球迷呼喊巨蛋的聲音，最早從1991年中華職棒總冠軍戰第七戰就開始，但直到2011年台北大巨蛋才開始動工，然而中間不少風波爭議，到今年都還無法完工，今年兄弟拿下相隔11年的總冠軍，象迷也到感謝祭現場舉牌，呼喊著「我們想在大巨蛋拋彩帶」。

劉志威表示，台北市需要大巨蛋這樣的場所，也是所有棒球迷引頸期盼，「我們也希望明年在季後賽有機會在裡面比賽，相信以球迷對球隊的支持，相信大家都會踴躍進場」。

兄弟目前是以台中洲際球場作為主場，今年封王後也在台中舉行遊行，劉志威表示，以台中洲際作為主場這點不會改變，不過大巨蛋容量、規模都是相當具有潛力，「如果順利的話，我們一定會安排在那邊進行賽事，台中、台北都是我們希望能夠服務球迷的地方，就看60場主場怎麼安排。」