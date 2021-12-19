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中職／象迷呼喊「大巨蛋」 劉志威盼明年季後賽能使用

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊今天在南港舉辦封王感謝祭，球迷喊出「想要大巨蛋」的訴求。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊今天在南港舉辦封王感謝祭，球迷喊出「想要大巨蛋」的訴求。記者許正宏／攝影

「台北象迷想要大巨蛋。」中信兄弟隊今天移師南港舉辦封王感謝祭，球迷提出希望在大巨蛋拋彩帶的訴求，兄弟領隊劉志威表示，球隊也很期大巨蛋盡快完工，「希望明年能夠在大巨蛋完成二連霸」。

球迷呼喊巨蛋的聲音，最早從1991年中華職棒總冠軍戰第七戰就開始，但直到2011年台北大巨蛋才開始動工，然而中間不少風波爭議，到今年都還無法完工，今年兄弟拿下相隔11年的總冠軍，象迷也到感謝祭現場舉牌，呼喊著「我們想在大巨蛋拋彩帶」。

劉志威表示，台北市需要大巨蛋這樣的場所，也是所有棒球迷引頸期盼，「我們也希望明年在季後賽有機會在裡面比賽，相信以球迷對球隊的支持，相信大家都會踴躍進場」。

兄弟目前是以台中洲際球場作為主場，今年封王後也在台中舉行遊行，劉志威表示，以台中洲際作為主場這點不會改變，不過大巨蛋容量、規模都是相當具有潛力，「如果順利的話，我們一定會安排在那邊進行賽事，台中、台北都是我們希望能夠服務球迷的地方，就看60場主場怎麼安排。」

今年年初中信慈善基金會董事長辜仲諒曾表示對大巨蛋經營權有興趣，劉志威對此表示，目前是以球團角度去回應球迷，行政程序比較複雜，這方面還不清楚，如果市府跟經營團隊可以趕上進度，相信明年季後賽有這個機會的話，會是滿好的時間點。

中信兄弟隊今天在南港舉辦封王感謝祭，球迷喊出「想要大巨蛋」的訴求。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊今天在南港舉辦封王感謝祭，球迷喊出「想要大巨蛋」的訴求。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊今天在南港舉辦封王感謝祭，球迷喊出「想要大巨蛋」的訴求，領隊劉志威予以回應。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊今天在南港舉辦封王感謝祭，球迷喊出「想要大巨蛋」的訴求，領隊劉志威予以回應。記者許正宏／攝影

中信兄弟 棒球 中華職棒

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