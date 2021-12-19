棒球／48歲鈴木一朗老當益壯 大秀二刀流147球完投完封

日本傳奇球星「朗神」鈴木一朗，昨（18日）與女子高中棒球選拔隊進行對抗賽，有趣的是，他以投手身分登板，用了147球完投完封對手，還狂飆17K，展現外界從未見過的「二刀流」身手。

儘管已經退役，鈴木一朗仍維持穩定的訓練，因此能保持良好的體態，沒有絲毫「發福」的跡象。這回，他受邀擔任全日本女子棒球聯盟的技術指導，代表業餘球隊「Kobe Chiben」與高中女子選拔隊進行模擬賽。

不過，郎神在比賽中竟然不是守外野，而是站上投手丘大秀「二刀流」，他擔任9棒先發投手，以147球完投，只被敲4支安打並送出17K，最終完封對手。不過，不知道是否因為難以「投打兼顧」，鈴木一朗的打擊表現不佳，3次打擊機會全數掛蛋。

比賽過程中，鈴木一朗曾兩度不小心對4棒的神野百花投出觸身球，她表示與鈴木一朗對決是很寶貴的經驗，雖然「遭球吻」很痛，但更多的是開心的情緒，因為是朗神投出的球。賽後鈴木一朗也提到，比賽中的緊張感自經典賽後就沒有體會過了，並表示女子棒球的熱血程度並不輸給男子棒球。