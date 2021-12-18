健豪同仁盃／紅葉再見安打淘汰衛冕軍 首參賽就進4強

首度參賽的台東縣紅葉國小，今天(18日)連過兩關，16強賽以10比3撂倒台北市社子國小，8強賽再以7比6擊退雲林縣文昌國小，前進健豪同仁盃全國少年軟式棒球錦標賽4強。

紅葉預賽以分組第一晉級，今天16強賽對上社子，開局就有攻勢，林少齊敲出左外野安打加上失誤直奔三壘，隨後李威翰、陳約翰、陳仕鴻安打連發先進帳4分，3局下李威翰揮出安打，接著失誤、野手選擇、內野滾地球、強迫取分一舉再添3分，將比數逐步拉開，而投手則是四任車輪戰，最終5局打完提前拿下8強門票。

紅葉隨後對上去年冠軍文昌，則是你來我往之戰，文昌開局以2安打先馳得點，紅葉則在2局下自保送、失誤搶分，林嘉玥、柯湧邦接連安打，加上失誤，一舉攻下4分反超，文昌則在3局上追回1分，4局上2保送1失誤後，蕭鈞卓補上二壘安打送回分數，文昌再度要回領先，5局上再拿1分，取得6比4領先。

紅葉在5局下展開絕地大反攻，2次保送加上盜壘進佔二、三壘，李威翰掃出二壘安打先追平，陳約翰跟進擊出安打一棒說再見，驚險挺進4強。

紅葉教練莊獻祥表示，陳約翰第一次打再見安打，可能跟當時天色昏暗也有幸運關聯，「他之前關鍵常被解決，去台彩威力盃後打不錯，現在較敢出棒，信心較好。」

紅葉今年陣容以小六為主，將主攻軟式，莊獻祥說，利用12月西門盃、同仁盃、諸羅山盃幾個軟式比賽來試水溫，看看跟各隊實力如何。

今天比賽結束後，4強也全數到位，分別是紅葉、和興、中正、中山，明天將一日兩戰，冠軍即將出爐。

今日賽果：

同仁棒球場

講美0：2錦興

同仁0：3

紅葉10：3社子

文昌7：4立人

錦興2：7和興

紅葉7：6文昌

和興棒球場

民安0：1力行

忠孝0：3中正

中山6：1華興

關西0：6東園

力行1：2中正

中山2：1東園