健豪同仁盃／莊恩宇完投5局又敲雙安 和興重返4強

嘉義縣和興國小今天(18日)一日兩戰都勝出，16強賽先以3比0完封地主同仁國小，8強賽再以7比2撂倒桃園市錦興國小，繼2018年後，重返健豪同仁盃全國少年軟式棒球錦標賽4強。

和興預賽以分組第二晉級，今天上午先與地主進行16強賽，開局利用保送、失誤以及莊渝銘安打攻進2分，4局下以安打、失誤、野手選擇再下一城，加上李佳叡先發4局、莊恩宇後援1局都沒有失分，先拿到8強門票。

和興接著在8強賽對上錦興，則是在3局上率先發難，李承諺揮出安打後，失誤、野手選擇、失誤，莊恩宇在後補上安打，單局進帳4分，5局上再以3失誤、1觸身球攻下3分保險，而先發投手莊恩宇也繳出5局失2分(1分自責)好投，讓錦興只在5局下拿下2分，守住勝利。

小六的莊恩宇雙重賽投打都有表現，和興總教練洪菘錞表示，他從小一就開始接觸棒球，球齡較長，也是去年主力之一，不過升上小六後打擊較低潮，想法較多，下午有提醒他喜歡的球來就打，不要等球，就變得比較好，至於投球則是投軟式球不錯，尾勁會跑。