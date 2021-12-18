富邦U18／身高近200公分 「巨投」蕭齊還有火球目標

由穀保家商組成的新北藍隊今天在新北富邦U18棒球邀請賽以7：0擊敗台東縣隊奪冠，先發投手蕭齊雖才一年級，卻扛起封王戰的重任，而且還是生涯初體驗，加上197公分的身高、最快146公里球速，未來性受到看好。

在冠軍賽投出5局無失分、無安打、6次三振，蕭齊也收下生涯第一座MVP（最有價值球員）獎，他說：「一開始先發沒有很緊張，就是保持平常心，因為該做的都做了。」

直到退場時，蕭齊才發現自己沒有被敲出安打，他說：「這不是我要追求的，只希望不要失分，盡到自己的工作就好。」加上教練也跟他說，去體驗冠軍賽氣氛就好，他把目標放在完成份內工作、幫助球隊奪冠。

其實前一場八強戰先發，蕭齊狀況不算好，16日對高雄市隊1.1局失1分退場，他表示，主要是自己太過謹慎，導致變化球失準，「這場是冠軍戰，就放開來丟」。

蕭齊在國一時身高就已來到180幾公分，升上高一也繼續長高，博得「巨投」名號，總教練周宗志預估可突破200公分，球隊也擬定計畫，讓他慢慢增長肌力，預期畢業前來到150公里。

蕭齊也認為現階段自己的肌力還不足，但不會刻意追求球速，「把該有的訓練量做好，自然而然就會來」。

穀保家商陣中不少速球派投手，蕭齊跟同屆的張峻瑋會互相學習，至於能夠投到154公里的學長林盛恩，蕭齊說：「那是另一個層級了，還追不到，但他也教我們很多東西。」超越學長球速是未來目標。