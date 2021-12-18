關懷盃／今年最怪提問「哥哥你好香」 陳鴻文：好、謝謝

陳鴻文今天出席關懷盃棒球賽棒球教室活動，兒時自己也參加過兩次的他，感受到現在小球員問的問題層次與他們當年截然不同，今年遇到最奇怪的問題，他說是：「哥哥你好香」。

關懷盃今天上午進行棒球教室，陳鴻文、吳世豪、董子恩擔任擔任講師，而陳鴻文出身花蓮，今年在花蓮進行的關懷盃，他說什麼都要到。

陳鴻文說：「今年在花蓮，再怎樣都要回來關心花蓮的小朋友，每一年回來，小朋友都會長大，他們都在電視上看我們打球，我們一些小小的鼓勵，他們會更有興趣繼續打球。」

陳鴻文就讀基隆堵南國小時，打過兩次關懷盃，他說：「以前打球沒有什麼資訊，打球就是看電視，就會很期待關懷盃可以看到電視上的球星教我們打球，現在小朋友資訊比較多，就會問比較奇怪的問題。」

被問到如果小球員問怎麼增加球速會怎麼回答，陳鴻文說：「好好練習、努力練習、認真練習。」至於今年遇到的最奇怪提問，他毫不猶豫說出：「哥哥你好香，我就笑笑的『好，謝謝』。」