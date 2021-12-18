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富邦U18／新北藍四連霸 高一「巨投」蕭齊奪MVP

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
新北富邦U18棒球邀請賽，新北藍隊投手林盛恩。記者蘇志畬／攝影
新北富邦U18棒球邀請賽，新北藍隊投手林盛恩。記者蘇志畬／攝影

新北藍隊高一「巨投」蕭齊今天在冠軍戰投出5局無失分的表現，率隊以7：0擊敗台東縣隊，完成新北富邦U18棒球邀請賽四連霸，總教練周宗志表示，作為地主，很高興能夠把冠軍留在新北。

197公分的蕭齊不僅有身高優勢，協調性也很不錯，擁有最快146公里球速，今天原本只是上場「體驗冠軍賽氣氛」，沒想到一投就投到5局，不僅沒有失分，連一支安打也沒被敲出，投出6次三振、1次四壞保送。

加上打擊適時串連，新北藍隊前5局就取得4：0領先，7局下更一口氣添得3分，奠定勝利，蕭齊不僅取得勝投，在生涯第一次的冠軍賽先發就拿下賽事MVP，這座MVP對他來說也是第一次。

總教練周宗志表示，今天主要是希望讓蕭齊感受一下有張力的比賽，「他也發揮正常水準，這場比賽對他來說，自信心會有很大加分，希望MVP這個獎項可以幫助到他」。

如果蕭齊遇到危機，高三的林華偉已經在後面準備，但最後林華偉是在6局才接替中繼，投3局無失分，也延續無安打比賽，另有4次三振。

直到9局林盛恩登板後，台東縣隊才靠著劉彥恩敲出第一支安打，而且連敲2支，但林盛恩的球速也開始提升，開始投出150公里以上速球，最後靠著2次三振加上1次滾地出局，守住勝利。

周宗志表示，林盛恩雖然遇到狀況，但也是經驗，未來無論木棒聯賽或是選拔賽，要擔任後援的話，更要懂得怎麼去解決危機。

新北富邦U18棒球邀請賽，新北藍隊以7：0擊敗台東縣隊，拿下四連霸。記者蘇志畬／攝影
新北富邦U18棒球邀請賽，新北藍隊以7：0擊敗台東縣隊，拿下四連霸。記者蘇志畬／攝影
新北富邦U18棒球邀請賽，新北藍隊投手林華偉。記者蘇志畬／攝影
新北富邦U18棒球邀請賽，新北藍隊投手林華偉。記者蘇志畬／攝影
新北富邦U18棒球邀請賽，新北藍隊高一「巨投」蕭齊。記者蘇志畬／攝影
新北富邦U18棒球邀請賽，新北藍隊高一「巨投」蕭齊。記者蘇志畬／攝影

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