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關懷盃／岳家3兄弟合體 回憶兒時互動上演1對2

聯合報 / 記者陳宛晶／花蓮即時報導
岳東華、岳少華、岳政華今天在關懷盃棒球賽合體。記者陳宛晶／攝影
岳東華、岳少華、岳政華今天在關懷盃棒球賽合體。記者陳宛晶／攝影

岳家3兄弟今天在關懷盃棒球賽合體，談起兒時互動，形成「哥哥line」與「弟弟line」的對決，岳少華、岳政華眼中的大哥，很有大哥的威嚴，岳東華則說自己才是被聯合攻擊的一方。

身為大哥的岳東華26歲，最早投入職棒，與20歲的小弟岳政華都效力中信兄弟隊，22歲的老二岳少華則在今年投入選秀，加入富邦悍將隊。

岳家3兄弟今天在關懷盃棒球賽首度以職棒選手的身分現身，談起兒時互動各有意趣。岳少華與岳政華年紀比較接近，小時候也比較常玩在一起，岳少華印象中的岳政華，小時候就很乖，一個玩具就可以玩一整天，至於大哥，岳少華說：「他就是大哥的樣子，所以我們不會去跟他玩。」

岳東華則解釋他印象中的「陣營」分布，要加上同是出身宜蘭三星的董子浩、董子恩兄弟檔，由於自己與董子浩年紀比較接近，兩個弟弟則與董子恩年紀相仿，小時候都是2個哥哥、3個弟弟各自玩。

「他們做什麼事都膩在一起，也不會跟我說要去哪裡，一個差4歲、一個差6歲，都是他們兩個聯合攻擊我。」感覺被排擠嗎？岳東華笑說：「不會啊！我放假回家也是宅在家裡或去找朋友，休假不想還看到他們（兩個弟弟）。」

今年兄弟奪冠，岳東華、岳政華都是總冠軍賽班底，岳少華也在前兩戰現身觀眾席上，他透露其實自己陪爸爸去，「不然沒人陪他去，我還要兼差司機。」

岳東華 棒球

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