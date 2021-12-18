關懷盃／老家擺滿爸爸輩生涯功勳 王威晨盼趕上他們

王威晨來自棒球世家，花蓮太巴塱老家中擺滿各式獎盃、獎牌，多是爸爸那一輩的生涯功績，他笑說：「我的也有，但還沒有像他們那麼多，希望以後可以追平他們、甚至超越他們。」

王威晨今年經歷父喪，當時正值球季中，他在本周首返花蓮太巴塱，原棒協成員也在今天造訪他的老家，並前往墓地獻花。

一進王威晨的老家，就見客廳擺滿各式獎盃、獎牌和剪報，多是他的爸爸王光輝、叔叔王光熙、姑姑王曉玲的「戰利品」，當然也有王威晨的。

「那邊都是從小到大爸爸、叔叔、姑姑得過的獎盃、獎牌，都會拿回來這邊放。」王威晨笑說，裡頭也有自己小時候的東西，但進職棒後的獎盃，還沒拿回老家，「因為已經多到快放不下，都擺到外面去了。」

王威晨本身也參與過關懷盃棒球賽，高三與穀保家商一起到台東參賽，他印象最深的是有場比賽姑姑剛好站裁判，「我守游擊，她站二壘裁判，很近、不太好意思聊天，爸爸是在後面監場。」

如今已是中職人氣球星的王威晨，在小球員界也超吃得開，每到關懷盃問到最喜歡的職棒選手，小球員說出的答案幾乎都是「王威晨」，頗有乃父「萬人迷」王光輝之風，王威晨對此也笑說，希望可以延續爸爸的稱號。