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關懷盃／謝謝原棒協來看爸爸 王威晨：他從以前就喜歡人多

聯合報 / 記者陳宛晶／花蓮即時報導
王威晨前往父親王光輝的墓地，原棒協多位成員也到場致意。記者陳宛晶／攝影
王威晨前往父親王光輝的墓地，原棒協多位成員也到場致意。記者陳宛晶／攝影

永遠的萬人迷王光輝今年8月過世，王威晨當時適逢球季中，本周才首次回到花蓮太巴塱老家，原棒協今天有多位成員到場致意，前往「輝老大」的墓地獻花。王威晨說，爸爸從以前就喜歡人多，「我相信他一定也會很開心，有這麼多人來看他。」

關懷盃本周正在花蓮舉辦，原棒協幾位成員在理事長林智勝的帶領下，於今天拜訪王威晨老家，向他的家人致意，隨後前往墓地獻花。

王光輝為原棒協創始會員，林智勝代表感念他對原鄉棒球的貢獻，「謝謝你的付出，接下來的每一個工作，我會幫你一步一步完成，希望你在天之靈，能保佑我們一切順利。」

王威晨謝謝大家抽空來看爸爸，「他很喜歡很多人來看他，以前就是這樣，我相信他一定很開心、很感謝，我自己也很感謝大家趁這個機會一起來看他。」

這次也是王威晨時隔1年多再返太巴塱，他透露以往每年過年都會回來，但今年過年因為爸爸已經生病，他們留在北部過，「每次回來都很開心，只是比較遺憾的是，爸爸已經不在了。」

回到家見到阿公、阿嬤，祖孫擁抱時，阿嬤就忍不住眼淚，王威晨盼他們不再難過；他也在爸爸的墓前告訴爸爸，「希望他可以保佑所有人都可以平安、健康、順利，不管在任何方面，都可以保佑我們。」

王威晨 棒協 林智勝

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