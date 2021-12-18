富邦U18／舒治浩近完投表現 總教練卻評價「平平」
新北富邦U18棒球邀請賽季軍戰，台北市隊靠著舒治浩8.1局失1分的好投，以2：1擊敗新北白隊，不過總教練李杜宏對於舒治浩表現只給予「平平」的評價，原因在於「他太想用球速取勝」。
李杜宏對於舒治浩的標準很高，原因在於，舒治浩擁有彈指曲球、滑球、二縫線以及伸卡等多樣球路，李杜宏認為，他應該多加運用、節省用球數，「他太想用球速取勝，導致好球率較低」。
舒治浩也認為自己前一場表現較好，今天雖然局數較長，但是7局後面用球數太多，導致到9局達107球必須強制退場，無法完投，「太想催球速，導致重心、擺臂都有點跑掉，跟天氣冷沒關係，今天熱身做得滿好的」。
舒治浩在木棒聯賽對上北科附工時就已投出過完投，未來想要挑戰職棒，希望加強控球及續航力，「兩好球之後，不能只靠速球，還要有引誘球。」
李杜宏對於舒治浩有高期待，認為以他目前最快球速148公里，在高中生來說已值得誇獎，「但還要更好，要懂得用智取勝，這點需要再精進」。
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