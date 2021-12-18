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富邦U18／舒治浩8.1局好投 台北市關鍵代打奪季軍

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
新北富邦U18棒球邀請賽季軍戰今天在新莊球場開打，台北市隊以2：1險勝新北白隊。記者蘇志畬／攝影
新北富邦U18棒球邀請賽季軍戰今天在新莊球場開打，台北市隊以2：1險勝新北白隊。記者蘇志畬／攝影

新北富邦U18棒球邀請賽季軍戰今天在新莊球場開打，台北市隊先發投手「大舒」舒治浩投8.1局只失1分，幫助球隊以2：1險勝新北白隊，唯一可惜是用球數超過限制，無緣留在場上享受潑水慶賀禮。

台北市1局上就靠著梁駿杰保送加上張舜傑、余梓銘連續安打，攻下1分；不過1局下中外野手「小舒」舒治偉一個隱形失誤，讓對手形成三壘安打，最終也丟掉追平分。

對於弟弟的失誤，舒治浩賽後受訪時說自己並不在意，而他也靠著行動證明，1局後就沒讓新北白隊再越雷池一步，一路投到9局抓到第一個出局數後，投到107球，才因超過限制強制退場。

舒治浩總計8.1局被敲6支安打，就只失1分，另有4次三振、1次保送，也等到火力支援，7局上馮紹傑代打敲出關鍵安，將比數超前，就此領先到最後。

7局在得點圈有人時的關鍵代打安排，台北市隊總教練李杜宏表示，馮紹傑本來就是球隊先發一員，只是因為台北市隊是由陽明高中單一球隊組成，近期征戰頻繁，不少球員都有小傷，因此讓他們在板凳調整，也把握住機會表現。

以第三名作收是台北市隊在此賽事次佳成績，李杜宏表示，能夠打進四強已屬不易，今天這樣是很好的結果，球員一路以來的磨練有了收穫，球運也不錯。

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