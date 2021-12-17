中職／一軍初體驗有目標 林志綱期待明年更穩定

中信兄弟隊野手林志綱今年首次升上一軍，雖然只出賽一場，但他仍感到不可思議，因出身地彰化過去職棒球員不多，他曾因此缺乏自信，有了今年的經驗，他希望明年將目標調高，在一軍出賽更多場次。

彰化藝中畢業的林志綱僅是該校第二位職棒選手，前一位是味全龍隊的陳冠偉，林志綱是在去年季中選秀加盟兄弟，今年在二軍出賽56場，敲出42支安打、12分打點，打擊率2成86，下半季在一軍出賽一場。

林志綱表示，今年春訓時，看到王威晨、許基宏等學長，感受到彼此間身體、技術的差距實在太大，也因此在二軍努力磨練，自認心態成長不少，特別是在二軍總冠軍賽遇到不少關鍵時刻的表現機會，磨練抗壓性。

今年中信兄弟隊一、二軍都拿下冠軍，看著一軍學長奪冠，林志綱當然也想成為一份子，但他不會將目標放得太遠，「還是一步一步來，不用馬上跟他們一樣，只要持續穩定表現，教練團自然會看到。」

在二軍這段期間，林志綱也很感謝總教練林明憲，給予很多建議，能夠像朋友般的談話，「沒有太大的距離感」。