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健豪同仁盃／黃誠良控球初一 華興重組首參賽學習之旅

聯合新聞網 / 智林體育台提供
台北市華興國小棒球隊首度參加健豪同仁盃。 白昆弘提供。
台北市華興國小棒球隊首度參加健豪同仁盃。 白昆弘提供。

首度參賽的台北市華興國小，今天(17日)對上新北市興穀國小，在黃誠良先發4局失2分(非自責)好投帶領下，以3比2勝出，拿下健豪同仁盃全國少年軟式棒球錦標賽首勝，前進16強。

華興昨天首戰對上地主同仁國小以2比3惜敗，今天對戰興穀，開賽靠著黃誠良安打上壘，接著連盜兩個壘包，加上捕手失誤回來得分，2局上再以3次四死球加上暴投拿1分，到了4局上李御正揮出安打加上盜壘、失誤再下一城。

而華興先發投手黃誠良前兩局力保不失，3局下因保送以及捕手失誤掉1分，投到5局下，讓首名打者上壘退場，李御正接手登板後，因野手選擇失誤失1分，不過最終以再見三振鎖住勝局，幫助華興搶下16強門票。

華興教練白昆弘表示，小六的黃誠良是主力投手之一，最快球速約有110公里，不過控球就不太穩定，今天算是「初一」，有超水準演出，「社團球隊一週只練一次，比賽經驗值不夠，穩定度起起落落。」

黃誠良擔任第三棒也敲出球隊唯二安打之一，白昆弘說，他在台北市秋季聯賽少棒乙組拿下打擊、打點王，腳程快、臂力夠，可守外野、捕手，身高160幾公分，身體素質好，而他功課也不錯，在班上可排前五名，因興趣加入棒球隊，還會自己買棒球書來研究。

華興棒球隊名震一時，之後相繼解散，國小部少棒在2016年重組，校長曾騰瀧與棒球社社長屈志源在後支持，目前由周德賢擔任總教練，白昆弘、李聰智等校友都是教練團成員，目前全隊一到六年級共51人，來源都是校內生，白昆弘這次領軍出征，他說，希望透過棒球來教育小朋友，這趟來不僅比賽，還安排到故宮南院、蒜頭糖廠等景點參觀，晚上則安排晚自習，算是學習之旅。

今日賽果：

同仁棒球場

崇學0：8紅葉

文昌9：1力行

東園7：0光明

華興3：2興穀

中正10：0崇學

大勇4：6文昌

和興棒球場

和興8：0西門

錦興6：3大平

金潭3：3立人

省躬2：2忠孝

中山4：0和興

關西1：0錦興

故宮南院

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