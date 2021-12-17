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關懷盃／把弟弟看得更重 董子浩對董子恩有安打寄託

聯合報 / 記者陳宛晶／花蓮即時報導
董子浩、董子恩兄弟檔。記者陳宛晶／攝影
董子浩、董子恩兄弟檔。記者陳宛晶／攝影

董子浩、董子恩兄弟檔，今天一起為關懷盃棒球賽監場，兩人相差7歲，董子浩護弟心切，他透露：「其實，我看弟弟比看自己還要重，從他小時候就希望他可以表現好。」看到董子恩超速上一軍，且繳出好表現，也為他開心。

董子恩為今年季中選秀才加入中職的菜鳥，季末在富邦悍將隊啟動練兵情況下被提前叫上一軍，且以紀錄為生涯起始，初登板起連42打席未被三振已是聯盟紀錄，且將在新球季尋求推進。

董子恩的9場出賽敲出11安，首轟也已出現，相比哥哥的起步更順遂；董子浩因曾罹患肺結核，且服用藥物產生後遺症，目前在一軍的機會不多，生涯首安尚未出現。

兩兄弟今天一起現身母校三星國小比賽場邊，這是董子恩第一次以職棒球員的身分出席關懷盃，過去他曾打過關懷盃，兒時也與林智勝合照過，成為他的關懷盃記憶。

董子恩笑說，小時候看哥哥打球，自己也開始想打，「本來覺得很好玩，沒想到去了後那麼累。」兩人相差7歲，董子浩也算是看著弟弟長大，今年看著董子恩上一軍，也繳出好表現，身為哥哥也覺得很欣慰。

董子浩說：「他上一軍有和我講，我告訴他要好好加油，畢竟自己一軍出賽沒有很多，所以我希望他加油、幫我打多一點安打，他打得不錯，我也會很開心。」他也透露，目前自己的身體狀況已經好了很多，期待與弟弟有在一軍場上同場的機會。

關懷盃 棒球

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