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中職／二軍教頭代班初體驗 王建民還原抗議現場
王建民今年不僅揮別客座身分，成為中信兄弟隊二軍投手教練，還首次體驗總教練代班，拿下執教首勝，他認為感覺沒有太大不同，因為自己還是負責投手，各部門教練都有各自分工，「我只是掛名而已」。
不過建仔還來不及擔心會不會要負責上場「抗議」，代班執教第一場第一球就出狀況，岳政華敲出右外野邊線落地的二壘安打，樂天桃猿隊出來抗議後裁判改判界外球，王建民在自家球員鼓譟下，也走出來跟裁判抗議。
王建民今天在攝影展開幕記者會上還原現場，他表示，自己態度沒有很凶，只是上去詢問「可以這樣改嗎？」結果裁判道歉說，是第一時間看錯了。
該場比賽中信兄弟二軍總教練林明憲因注射疫苗未帶隊，但最終仍以3：2拿下勝利，王建民也收下首勝球、露出笑容，回想起當初上場抗議時的休息區傳出的歡呼聲，王建民微笑說：「他們可能喜歡熱鬧，我是不習慣。」
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