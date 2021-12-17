中職／兄弟二軍四投進步多 王建民：陳琥心智更成熟

聯合報 / 記者蘇志畬／彰化即時報導
「WANG’S LIFE」王建民攝影展今天在彰化縣議會開展，王建民出席。記者蘇志畬／攝影
「WANG’S LIFE」王建民攝影展今天在彰化縣議會開展，王建民出席。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟隊今年一、二軍一起奪冠，王建民在二軍幫助投手養成，對於選手表現感到欣慰，點名陳琥、魏碩成、黃弘毅、林丞軒進步最多，其中陳琥在心智上成長很多。

兄弟今年本土投手不少人在一軍有好表現，甚至在洋將戰力吃緊時，頂起單周「全本土先發」，擔任二軍投手教練職務的王建民認為，投手都讓他感到欣慰，即使有時候表現不如預期，「但都有看到他們成長，都滿好的」。

對於未來本土投手的角色，王建民認為，就要看總教練怎麼調配，不管一軍或二軍，投手都有一定的水準在，不會差太多。

其中王建民點名陳琥、魏碩成、黃弘毅、林丞軒等四人有很大進步，尤其是陳琥，王建民表示：「心智上成熟滿多，會有想要去拚的意志。」

陳琥從上半季的跌跌撞撞，到了9月回到一軍時能有穩定表現，王建民認為關鍵在保持常態出賽，才能讓球員保持手感，也因此在二軍時不管是在比賽或練習，都當成是正式比賽，「讓他每天保持那種感覺。」

王建民 陳琥 中信兄弟

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