棒球／攝影展移師彰化 挑戰全台巡迴？王建民：先不要

「WANG’S LIFE」王建民攝影展在球迷殷殷期盼下，移師中部展出，今起至12月30日於彰化縣議會新會館展出，免費入場參觀，如今北中南都已集齊，下一步是否全台巡迴？王建民笑說：「應該不用吧。」

王建民攝影展今年3月分別在台北、台南以「旅程」、「初衷」兩個不同主題展出，這個月來到彰化，不僅是兩個主題集大成，而且還加上不少家庭元素，王建民說，因為連續三年在此舉辦訓練營，對彰化有種團結的感覺。

彰化縣副縣長林田富知道展出內容是王建民自己的作品，坦言第一時間有點震撼，「沒想到一個棒球好手，變成攝影師、藝術家，而且知道他是從幾千張照片中選出來，對光影的掌握也很好，加上身高優勢，角度與一般人不同」。

跟王建民一同出席的道奇隊低階1A投手林暉盛看到照片，直呼：「不知道賢拜拍照這麼厲害，100分。」彰化出身的中信兄弟隊林志綱推薦當地的扇形車庫、鹿港老街、八卦山大佛等特色景點，還不忘推薦母校，「我私心是希望可以來彰化藝中走走」。