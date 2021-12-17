棒球／攝影展移師彰化 挑戰全台巡迴？王建民：先不要

聯合報 / 記者蘇志畬／彰化即時報導
「WANG’S LIFE」王建民攝影展今日在彰化縣議會新會館開展，「沈默王牌」王建民親自到場。記者蘇志畬／攝影
「WANG’S LIFE」王建民攝影展今日在彰化縣議會新會館開展，「沈默王牌」王建民親自到場。記者蘇志畬／攝影

「WANG’S LIFE」王建民攝影展在球迷殷殷期盼下，移師中部展出，今起至12月30日於彰化縣議會新會館展出，免費入場參觀，如今北中南都已集齊，下一步是否全台巡迴？王建民笑說：「應該不用吧。」

王建民攝影展今年3月分別在台北、台南以「旅程」、「初衷」兩個不同主題展出，這個月來到彰化，不僅是兩個主題集大成，而且還加上不少家庭元素，王建民說，因為連續三年在此舉辦訓練營，對彰化有種團結的感覺。

彰化縣副縣長林田富知道展出內容是王建民自己的作品，坦言第一時間有點震撼，「沒想到一個棒球好手，變成攝影師、藝術家，而且知道他是從幾千張照片中選出來，對光影的掌握也很好，加上身高優勢，角度與一般人不同」。

跟王建民一同出席的道奇隊低階1A投手林暉盛看到照片，直呼：「不知道賢拜拍照這麼厲害，100分。」彰化出身的中信兄弟隊林志綱推薦當地的扇形車庫、鹿港老街、八卦山大佛等特色景點，還不忘推薦母校，「我私心是希望可以來彰化藝中走走」。

王建民對於自己的作品要巡迴各地的提議暫時婉拒，雖然被稱讚拍得好，但還是有些靦腆地再次說到自己學攝影的起源，「這都是之前攝影記者教出來的，練習的時候就拿他們的相機玩，他們就會教我怎麼拍，我很少修圖。」

「WANG’S LIFE」王建民攝影展今日在彰化縣議會新會館開展，彰化縣副縣長林田富到場致詞。記者蘇志畬／攝影
「WANG’S LIFE」王建民攝影展今日在彰化縣議會新會館開展，彰化縣副縣長林田富到場致詞。記者蘇志畬／攝影
「WANG’S LIFE」王建民攝影展今日在彰化縣議會新會館開展，「沈默王牌」王建民（中）介紹自己的自拍照。記者蘇志畬／攝影
「WANG’S LIFE」王建民攝影展今日在彰化縣議會新會館開展，「沈默王牌」王建民（中）介紹自己的自拍照。記者蘇志畬／攝影

王建民 道奇 中信兄弟

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