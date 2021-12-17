聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／王建民也是攝影高手 今起彰化縣議會辦攝影展
中職中信兄弟二軍投手教練王建民除了有好球技外，也是攝影高手，今天起在彰化縣議會新會館舉辦「WANG'S LIFE王建民攝影展」，但球迷仍關切他明年是否續留兄弟或者另有規劃？他說，相關細節交由經紀公司處理，對於中職增加球隊，他認為對棒球圈是好事，球賽也更好看。
主辦單位為「WANG'S LIFE王建民攝影展」舉辦記者會，包括地主彰化縣議會議長謝典林、副縣長林田富參加外，王建民以及彰化出身的中信兄弟棒球隊內野手林志綱、旅美棒球選手林暉盛並在記者會上對談，不少球迷除了到場欣賞攝影作品外，並冒著寒風，請王建民幫他們簽名。
王建民在對談中，提到為何會對攝影產生興趣。他說，是因為旅美期間認識不少攝影記者，加上大兒子出生，讓他開始拿起相機捕捉每一個點點滴滴，讓自己從影中人變成記錄者，在攝影展中的作品，也涵蓋許多球場與旅美回憶。
王建民說，他投入攝影後的心得感想，就是人不要排斥自己不想要的東西，因為這些東西說不定會對自己有幫助，他認為應該打開心胸去試試其他的東西；記者會主持人也問王建民，如果後輩也想學攝影會給他們什麼建議，王建民也打趣的說，「那要先買相機」。
王建民在接受媒體聯訪時也說，曾在彰化縣舉辦過棒球營，這次也很高興來到彰化縣議會新會館舉辦「WANG'S LIFE王建民攝影展」，展出到12月30日，希望大家能來到彰化縣議會欣賞他的攝影作品。
議長謝典林稱許王建民的攝影作品，是用他的視野記錄生活的點點滴滴，也歡迎大家一起來欣賞王建民的攝影作品，對王建民有更進深入的了解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言