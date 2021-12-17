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中職／王建民也是攝影高手 今起彰化縣議會辦攝影展

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
中職中信兄弟二軍投手教練王建民（左2）今天起到12月30日，在彰化縣議會新會館舉辦「WANG'S LIFE王建民攝影展」，彰化縣議會議長謝典林（右1）、副縣長林田富（右2）參加記者會。記者劉明岩／攝影
中職中信兄弟二軍投手教練王建民（左2）今天起到12月30日，在彰化縣議會新會館舉辦「WANG'S LIFE王建民攝影展」，彰化縣議會議長謝典林（右1）、副縣長林田富（右2）參加記者會。記者劉明岩／攝影

中職中信兄弟二軍投手教練王建民除了有好球技外，也是攝影高手，今天起在彰化縣議會新會館舉辦「WANG'S LIFE王建民攝影展」，但球迷仍關切他明年是否續留兄弟或者另有規劃？他說，相關細節交由經紀公司處理，對於中職增加球隊，他認為對棒球圈是好事，球賽也更好看。

主辦單位為「WANG'S LIFE王建民攝影展」舉辦記者會，包括地主彰化縣議會議長謝典林、副縣長林田富參加外，王建民以及彰化出身的中信兄弟棒球隊內野手林志綱、旅美棒球選手林暉盛並在記者會上對談，不少球迷除了到場欣賞攝影作品外，並冒著寒風，請王建民幫他們簽名。

王建民在對談中，提到為何會對攝影產生興趣。他說，是因為旅美期間認識不少攝影記者，加上大兒子出生，讓他開始拿起相機捕捉每一個點點滴滴，讓自己從影中人變成記錄者，在攝影展中的作品，也涵蓋許多球場與旅美回憶。

王建民說，他投入攝影後的心得感想，就是人不要排斥自己不想要的東西，因為這些東西說不定會對自己有幫助，他認為應該打開心胸去試試其他的東西；記者會主持人也問王建民，如果後輩也想學攝影會給他們什麼建議，王建民也打趣的說，「那要先買相機」。

王建民在接受媒體聯訪時也說，曾在彰化縣舉辦過棒球營，這次也很高興來到彰化縣議會新會館舉辦「WANG'S LIFE王建民攝影展」，展出到12月30日，希望大家能來到彰化縣議會欣賞他的攝影作品。

議長謝典林稱許王建民的攝影作品，是用他的視野記錄生活的點點滴滴，也歡迎大家一起來欣賞王建民的攝影作品，對王建民有更進深入的了解。

中職中信兄弟二軍投手教練王建民今天起到12月30日在彰化縣議會新會館舉辦「WANG'S LIFE王建民攝影展」。記者劉明岩／攝影
中職中信兄弟二軍投手教練王建民今天起到12月30日在彰化縣議會新會館舉辦「WANG'S LIFE王建民攝影展」。記者劉明岩／攝影
中職中信兄弟二軍投手教練王建民今天起到12月30日在彰化縣議會新會館舉辦「WANG'S LIFE王建民攝影展」。記者劉明岩／攝影
中職中信兄弟二軍投手教練王建民今天起到12月30日在彰化縣議會新會館舉辦「WANG'S LIFE王建民攝影展」。記者劉明岩／攝影
中職中信兄弟二軍投手教練王建民今天起到12月30日在彰化縣議會新會館舉辦「WANG'S LIFE王建民攝影展」。記者劉明岩／攝影
中職中信兄弟二軍投手教練王建民今天起到12月30日在彰化縣議會新會館舉辦「WANG'S LIFE王建民攝影展」。記者劉明岩／攝影
中職中信兄弟二軍投手教練王建民（中）今天起到12月30日，在彰化縣議會新會館舉辦「WANG'S LIFE王建民攝影展」，並與彰化出身的中信兄弟棒球隊內野手林志綱（右）、旅美棒球選手林暉盛對談。記者劉明岩／攝影
中職中信兄弟二軍投手教練王建民（中）今天起到12月30日，在彰化縣議會新會館舉辦「WANG'S LIFE王建民攝影展」，並與彰化出身的中信兄弟棒球隊內野手林志綱（右）、旅美棒球選手林暉盛對談。記者劉明岩／攝影

王建民 棒球 中職

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