中職／身陷挖角傳聞 王建民：原來我也會被需要

從旅美時期就是球迷焦點，王建民回到中職擔任教練後，也是話題中心人物，今年球季後究竟是留在中信兄弟隊或是重回富邦悍將隊懷抱，受到熱烈討論，對於成為傳聞人物，王建民今天表示：「原來我也會被需要到。」

富邦悍將隊明年球季領隊換由林華韋擔任，總教練則由前中信兄弟隊首席教練丘昌榮接手，近期有報導指出，兄弟投手教練王建民、守備教練黃泰龍也都成為獵才目標。

「WANG’S LIFE」王建民攝影展今天在彰化縣議會開展，王建民被問到下一步去向時表示：「還在等經紀公司處理。」王建民的經紀公司展逸國際則表示，「目前都還在討論中，有確定的消息會再跟大家公布。」

對於陷入傳聞中，王建民認為困擾是還好，也覺得「原來我也會被人家需要到」。

近期都在二軍任教，王建民表示：「自己興趣是希望可以幫助到選手，二軍當然是最好舞台，可以幫助到選手的訓練，在一軍每一場都要戰戰兢兢比賽，不太可能調整。」至於一軍的職位他還沒有挑戰的想法，「比較喜歡教年輕選手。」

王建民最初是在2018年中開始擔任富邦悍將隊二軍客座投手教練，直到2020年才轉任兄弟二軍投手教練至今，生涯在大聯盟9年累積68勝34敗，加上曾赴「魔法學校」佛州棒球農場重新再起的經驗，近年培育投手的成績也有口皆碑。