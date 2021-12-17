關懷盃／中原國小有3兄弟 大哥為比賽放棄畢旅

中央社 / 花蓮17日電
花蓮中原國小棒球3兄弟 大哥為關懷盃放棄畢旅 第28屆原棒協關懷盃棒球賽17日展開第2天賽程，花蓮縣中原國小阿美族3兄弟相當吸睛，身兼隊長的大哥嘎炤．嘎助（前左）還為了比賽放棄畢業旅行。前中為二哥羅歐．嘎助、前右為小弟吉路．嘎助。中央社記者楊啟芳攝 110年12月17日 中央社
花蓮中原國小棒球3兄弟 大哥為關懷盃放棄畢旅 第28屆原棒協關懷盃棒球賽17日展開第2天賽程，花蓮縣中原國小阿美族3兄弟相當吸睛，身兼隊長的大哥嘎炤．嘎助（前左）還為了比賽放棄畢業旅行。前中為二哥羅歐．嘎助、前右為小弟吉路．嘎助。中央社記者楊啟芳攝 110年12月17日 中央社

原棒協關懷盃棒球賽今天進行第2天賽程，中原國小的阿美族3兄弟檔引人矚目，身兼隊長的大哥嘎炤．嘎助為了想來比賽沒有去畢業旅行，今天還敲出2打點場內全壘打。

花蓮中原國小對上台東泰源國小的比賽，中原在前4局仍以3比8落後，不過在5局上展開反攻，敲出3支安打，加上失誤、保送攻下6分逆轉，其中陳科睿敲出一支3分打點安打，終場以9比8擊敗泰源。

中原總教練楊振國表示，因為6年級球員都去畢業旅行了，這次關懷盃主力以中、低年級為主，最小的甚至只有2年級。雖然一開始落後小朋友信心下降，不過楊振國說：「有給他們一些精神喊話，要他們注意力集中一點，最主要是小朋友有企圖心。」

中原國小陣中有阿美族3兄弟檔，分別為6年級的嘎炤．嘎助、5年級的羅歐．嘎助、3年級的吉路．嘎助。大哥嘎炤．嘎助是隊長，且是這次少數沒有去畢業旅行的6年級球員，今天比賽擊出一支2分打點場內全壘打、擔任捕手，被問到為什麼沒有去畢旅，他說：「因為想打球，沒去不會可惜。」

嘎炤．嘎助最先進球隊，之後2個弟弟也跟著哥哥轉學到中原加入棒球隊，他們都非常喜歡棒球。二哥羅歐．嘎助今天擔任先發投手投2局，另外有一支二壘安打演出，不過負責接捕的大哥嘎炤．嘎助笑說：「接他的球很累，一直亂丟。」

談到最喜歡的職棒球員，大哥嘎炤．嘎助和小弟吉路．嘎助都最喜歡中信兄弟隊長王威晨，不過二哥羅歐．嘎助卻最喜歡同是兄弟隊的詹子賢，他說：「詹子賢打擊姿勢很帥。」

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