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關懷盃／張志豪攜小球員看能高展 勉勵不放棄才會變強

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
張志豪參觀能高展，並勉勵小朋友不怕失敗，堅持才能成功。圖／球芽基金提供
張志豪參觀能高展，並勉勵小朋友不怕失敗，堅持才能成功。圖／球芽基金提供

中信兄弟隊球星張志豪今天趁著關懷盃賽事空檔，與花蓮縣太巴塱國小的小朋友一同前往花蓮市好客會館參觀「能高百年回顧展」，不僅與小朋友分享自己的棒球故事，更覺得自己上了一堂豐富的歷史課。

「能高百年回顧展」是由葉柏強老師以及球芽基金共同策劃的展覽，展出的內容包含能高團的成立與花蓮港築港的關係、能高團成員繪葉書、相關雜誌的報導等等珍貴的史料。

張志豪今天上午抽空前往好客文化會館，與太巴塱國小棒球隊小朋友一起看展覽。第一次聽到能高團故事，張志豪看完展覽後收獲豐富，「我跟這些小朋友一起上了一堂歷史課，我都不知道原來有這麼多棒球的故事以及歷史。」並表示看完展覽之後會更關心台灣棒球的歷史，希望更多球迷與小朋友都知道以前先人是怎麼樣打棒球，並懷著感恩的心傳承下去。

太巴塱國小棒球隊看到偶像張志豪都相當開心，而張志豪面對上午才剛在關懷盃輸球的太巴塱國小棒球隊小朋友也幫他們打氣，勉勵小朋友不要怕失敗，只有愈戰愈堅強的人才會成功，期許小朋友不要放棄，並以自身經驗表示自己就是沒有放棄，才會變強。

「能高百年回顧展」目前正在花蓮市好客文化會館展出，免費進場不收門票，展出時間到明年2月28日，國定假日休館，周六、日參觀須先跟花蓮好客文化會館預約。

張志豪17日上午跟太巴塱國小棒球隊小朋友一起參觀能高展。圖／球芽基金提供
張志豪17日上午跟太巴塱國小棒球隊小朋友一起參觀能高展。圖／球芽基金提供

棒球 張志豪 關懷盃

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