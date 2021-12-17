中職／表哥林智勝若有固定出賽 陳俊秀：300轟是遲早

林智勝以真自由球員的身分尋覓落腳處，期盼在1個月內有結果，新球季將披哪隊球衣挑戰中職全壘打新猷備受關注，效力樂天桃猿隊的表弟陳俊秀也期待看到新紀錄的誕生，「只要有固定上場，他破紀錄是遲早的事。」

中信兄弟隊同意將林智勝放在60人名單之外，讓他不受轉隊費牽制，有利他尋覓新東家，他對於下一步不設限，只求能有自己的舞台，對於重返猿隊也表態「不排斥」。

林智勝、陳俊秀這組表兄弟，曾在猿隊短暫當過1年半的隊友，是否有緣再聚首，他認為自己沒有太多置喙餘地，重點是看各隊對他的定位如何評估；但談到是否看好林智勝在明年跨過300轟，他的答案很肯定，「他一定可以打得到，大家都覺得吧！只要有固定上場，破紀錄是遲早的事。」

陳俊秀期待林智勝成為300轟第一人，他說：「會很期待啊！自己還在打球時期，很期待看到有人可以破這種比較難的紀錄。」