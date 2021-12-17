關懷盃／兄弟檔同出席關懷盃 董子恩好表現董子浩很開心

中央社 / 記者楊啟芳花蓮17日電
中華職棒樂天桃猿隊董子浩（左）和富邦悍將董子恩（右）是相差7歲的兄弟檔，17日一起在花蓮出席原棒協關懷盃賽事，為母校三星國小監場。 中央社
中華職棒樂天桃猿隊董子浩（左）和富邦悍將董子恩（右）是相差7歲的兄弟檔，17日一起在花蓮出席原棒協關懷盃賽事，為母校三星國小監場。 中央社

中職樂天桃猿董子浩和富邦悍將董子恩是兄弟檔，今天一起出席關懷盃，董子恩笑說自己是因為哥哥的關係才打棒球，董子浩則對弟弟的好表現感到開心，希望未來能在場上對決。

25歲的董子浩和18歲的董子恩都是三星國小校友，今天關懷盃幫三星國小和瑞穗國小的比賽監場。談到開始打棒球的契機，董子浩表示，是因為爸爸當時很愛打壘球，都會跟著一起去球場，「小時候在旁邊丟丟球而已，滿好玩的，所以就想要打棒球。」董子恩則說是受到哥哥影響，「看哥哥打球我也想打。」

董子恩以前在國小4、5年級都來打過關懷盃，如今首次以職棒球員身分回來，他說：「還滿開心的，因為他們很天真、可愛，自己以前也是這樣子。」董子浩也想到以前的回憶，他笑說：「小時候就是跟他們（小球員）一樣都怕被罵，以前教練很兇，只要一個失誤就完了。」

董子恩在今年季中加入職棒，於季末就有一軍機會，還改寫了中職初登場連續打席無三振紀錄（38打席），他表示，沒有想到自己這麼快就能上一軍，收穫很多。董子浩則指出，「弟弟剛上一軍時我就跟他說好好加油，畢竟我自己出賽沒有很多場，叫幫我打多一點安打。」

董子恩在季末繳出不錯表現，董子浩也與有榮焉，「他打得不錯我也滿開心，因為我看弟弟比我自己還要重要，從他小時候都會希望他表現好，一定會期待跟弟弟在一軍對決，但我自己要再加油一點。」

董子浩從2014年季中就加入桃猿隊，不過一軍機會不多，一軍首安尚未出爐，2018年還被檢查出肺結核，每天都要吞15顆藥，讓體力下滑許多。他表示，現在身體狀況已經愈來愈好，訓練也都恢復正常，目前在家鄉宜蘭與弟弟一起自主訓練。董子恩表示，現在一週會重訓3天、跑體能2天。

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