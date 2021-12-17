日職／獲加薪千萬登現役最高薪捕手 甲斐拓也誓言奪回優勝

甲斐拓也今獲得軟銀球團，明年年薪約達2.1億日圓（約新台幣5140萬元），與西武獅隊森友哉並列現役捕手最高薪，對軟銀今年的戰績表現，他坦言十分不甘，但也期望明年能幫助球隊重返榮耀。

甲斐拓也本季打擊率0.227、92安，包括12轟、44分打點，更重要的是，他整季保持健康，全勤出賽143場，是他生涯第一次。此外，他的盜壘阻殺率高達.452，連續5年帶走太平洋聯盟捕手金手套獎。

今天與軟銀和他完成談約，協議加薪4500萬日圓（約新台幣1100萬元），推估明年年薪約達2.1億日圓（約新台幣5140萬元），與森友哉並列現役捕手最高薪。對此甲斐說：「很開心得到球團的肯定，大家也都說，今年為了球隊我真的很努力。」

現年29歲的甲斐拓也2014年加入軟銀，8年來6度隨隊奪得日本一，但今年軟銀戰績不佳，在洋聯僅排在B段班，他喊話：「要帶著這份不甘心，明年再來雪恥，我也要再次完成143場出賽（全勤），並幫助球隊奪回第一名。」