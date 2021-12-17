富邦U18／劉彥宇關鍵短打 台東闖冠軍戰隊史最佳

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽4強，台東縣隊今天與台北市隊交手，台東縣隊先發投手林士緯投7局失1分、好投壓制，劉彥宇6局關鍵短打搶分，台東縣隊以4比1拿勝、隊史首度闖進冠軍戰。

富邦U18棒球賽4強今天在新莊棒球場舉行，台東縣隊與台北市隊交手，台東縣隊派出林士緯先發，總計用88球投7局，僅被敲出4支安打，投出3次四壞保送、1次三振，失掉1分責失分、好投壓制。

台東縣隊5局打完0比1落後，6局靠著楊俊楓二壘打送回追平分，再靠著劉彥宇短打、強迫取分戰術，造成對手守備失誤，台東縣隊一口氣跑回2分、超前比數，7局再靠著陳佳賢適時安打，多添1分保險分。

台北市隊8局一度攻占滿壘，台東縣隊換上陣中最穩定的投手陽益政登板後援解危，總計投1.2局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，替球隊守住勝利。

台東縣隊總教練陳峰岳賽後表示，今天打擊有點貧打，6局劉彥宇的短打是關鍵，點的位置不錯，比賽前半段2次三壘有人都沒能跑回分數，劉彥宇本來就是執行戰術能力不錯的球員，當下選擇戰術取分。

台東縣隊富邦U18隊史首度闖進冠軍戰，明天與要挑戰4連霸的新北藍隊交手，陳峰岳表示，今天又創隊史紀錄，新北藍隊投手群是全國數一數二的好手，只能想辦法把失分壓低、突破對方的投手群，球員們也都有情蒐的習慣，有做功課、對比賽想法就會多一點。

林士緯離鄉赴台東打球 拿首勝很感動

【中央社／新北17日電】

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽4強，台東縣隊林士緯投出代表作，先發7局失1分，率隊以4比1擊敗台北市隊、晉級冠軍戰；林士緯從苗栗遠赴台東打球，拿下高中首勝、直言很感動。

富邦U18棒球賽4強台東縣隊今天與台北市隊在新莊棒球場交手，台東縣隊派出高二投手林士緯先發，總計用88球投7局，僅被敲出4支安打，投出3次四壞保送、1次三振，失掉1分責失分，好投壓制，球隊拿勝、林士緯拿下高中生涯首勝。

台東縣隊總教練陳峰岳賽後接受媒體訪問表示，林士緯是鋁棒組的球員，先前鋁棒聯賽投得不是很理想，上來之後有幫他調整觀念，這個比賽投手戰力吃緊，打到後半段投手群看起來有點疲勞，今天林士緯一夫當關、帶給球隊很大的幫助。

陳峰岳表示，林士緯國中時期就是球隊的投手兼第4棒，高中專職練投，球速雖然不快，但投球位置不錯，加上有一顆比較慢的曲球，速差搭配、收到不錯的成效。

林士緯國中就讀苗栗國中，他透露高中時希望到外面闖一闖，有到台東體中看過環境，覺得球場設備都不錯，牛棚投手丘是最吸引他的地方。

離開家遠赴台東打球，林士緯坦言剛開始很想家，後來專注在練球和課業上，情緒也比較緩和，從鋁棒聯賽開始，算是遇到瓶頸低潮，表現不好，今天扛4強戰先發反而不會緊張，「希望放開來丟、不要留下遺憾。」

今天投出當投手以來最長投手局數、拿下高中生涯首勝，林士緯自信心提升很多、也直言很感動，平時沒有上場會在場邊記錄，觀察陣中另一名投手陽益政解決打者的方法、當作學習，自評需要修正的地方還很多，希望可以改善第一球搶好球數的能力。