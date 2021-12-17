關懷盃／吳俊偉歌都知道 小球員「天黑請閉眼」唱起來

「小黑」吳俊偉首度參與關懷盃，中信兄弟隊這塊人氣招牌，在小朋友間很吃得開，不僅知道他是誰，還知道他的招牌歌單，會跟著他在場邊一起哼唱「天黑請閉眼」。

吳俊偉過去曾在高一時參與過一次關懷盃，成為職棒球員後則是第一次參與，初訪已感受到小球員的天真與單純，「看他們在笑的時候，怎麼自己也跟著一起笑，真的好可愛。」

來自兄弟、又是今年冠軍，吳俊偉也明顯感受到人氣，「幾乎都知道我是誰。」也有小朋友會跟著他一起唱歌，「和兩、三個小朋友一起唱天黑請閉眼。」被虧連小朋友都知道那是他的歌了，吳俊偉很害羞，「沒有啦！那是別人的歌，我只是唱一下。」

小朋友的各式奇怪提問，當然也無法避免，吳俊偉笑說：「一直問我有沒有女朋友，我說先好好打球，才能交女朋友。」也有小球員提問球速怎麼變快，「告訴他們要努力、長大一點。」

結束關懷盃之旅後，吳俊偉接著19日要出席兄弟在南港的簽名會，20日則是年度頒獎典禮，準備領取他的第二座中繼王獎項，他透露西裝準備好了，但感言還在想，雖是第二次領獎，但還是直呼「很緊張」。