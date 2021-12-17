關懷盃／「高國」兄弟合體 高國慶、高國輝同組監場有巧思

高國輝相隔4年現身關懷盃棒球賽，3個弟弟們沒到，他與高國慶同組搭檔監場、上棒球教室，高國慶笑說：「叫『高國』的沒有一個是肉腳」。

關懷盃今年在花蓮開打，國福球場D場地的首場監場選手為楊聖均、楊強森，第2場為高國慶、高國輝，第3場則是董子浩、董子恩，一對假兄弟夾在真兄弟中間，安排頗有巧思。

高國輝過去就有被錯認的經驗，曾在社群網站分享買星巴克，飲料杯上卻寫著「高國慶加油」的趣事；高國慶則笑說，剛從羅國輝改成高國輝時，比較常被問是不是兄弟，現在比較少了。

高國輝在旅美時期常參與關懷盃，但近年較少走一趟，前一次已是2017年，今年再度現身的機緣，他解釋：「去年底智勝就有在約，希望可以回來看看小朋友，想想也好，也看看一些學長，關懷盃不只是小朋友的比賽，很多選手原本是敵隊，到了關懷盃有互相交流的機會。」

他的3位弟弟沒來，高國輝今天與高國慶同組監場，一起分送統一麵包給小選手，被問到其他弟弟們怎麼沒一起來，高國輝笑說：「他們可能很忙吧！今年我代表就好，每年換一個代表來，不用大家一起出席，四年剛好會碰到一次。」