關懷盃／季後才有膽變髮 陳琥惹助總笑問：學德保拉？

中信兄弟隊投手陳琥在球季結束後「變髮」，以雷鬼辮子頭亮相，今天在關懷盃聊到新髮型，他透露在封王遊行當天就在隊內造成話題，連總教練林威助看了都笑說：「你在學德保拉喔？」

陳琥今年是第三度以職棒球員的身份造訪關懷盃，被問到新髮型是否吸引小選手關注目光，他笑說：「他們只會羨慕有頭髮吧，因為他們平頭。」倒是在兄弟隊內早已被聊過一輪。

陳琥透露，球季期間沒有膽量變髮，一等到球季之後就想要有新嘗試，那時放假回家想到這個髮型，已經被姊姊開過玩笑：「實力沒辦法跟洋將一樣，髮型可以。」陳琥說：「但我是希望實力也可以一樣啦。」

封王遊行當天，隊友看到他的新髮型，也笑稱：「是德保拉還是華德茲？」至於髮型有沒有過助總這關？陳琥說：「林桑那天看到就說，你在學德保拉喔？」