中職／沒有轉教練的想法 王勝偉下一步以選手繼續拚

過去14年身披中信兄弟隊戰袍，王勝偉在近兩年出賽空間銳減後，自請移出60人名單，對於下一步，他很明確想要繼續當選手，「目前沒有轉教練的想法，還是希望可以繼續奮戰下去。」

王勝偉明年球季就要滿38歲，過去征戰14季豪取9座金手套戰功彪炳，然近兩年在一軍已幾無空間，少了他的兄弟仍有固若金湯的守備，導致他去年僅在一軍出賽30場，今年更是銳減為5場、13打席。

王勝偉選擇自請放在60人名單之外，他表示，「感謝球團，希望能夠持續當選手，後面的事情就交給經紀公司處理。」他也明確提到，目前沒有轉教練的想法。

回顧過去兩年，他說不曾想到退休，「身體狀況掌握都非常好，不會去想到這一塊。」他對身手仍有自信，毫不遲疑回答：「有信心！這就是我們的角色和工作，必須要時時刻刻抱持這樣的狀態，不可能在訓練中對自己產生懷疑，必須要有自信地去朝準備方向去做，每年設定好所有目標。」

王勝偉並未預期何時要談妥落腳處，他坦言：「沒有特別設定時間點，但當然越快越好，讓自己心裡越安定、越好準備，由經紀公司幫忙處理這個部分。」

王勝偉本季在二軍仍有2成98打擊率，加上老字號的守備功力，如今成為不受任何限制的自由球員，確實會讓其他球隊對他燃起興趣。