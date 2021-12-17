富邦U18／高一許子謙敲5打點 被看好未來扛穀保4棒

富邦U18棒球賽新北藍隊高一野手許子謙扛中心棒次，單場2安5打點，幫助球隊擊敗新北白隊晉級冠軍戰，新北藍隊總教練周宗志看好許子謙未來能扛球隊（穀保）第4棒。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新北藍隊以穀保家商代表參賽，今天4強賽是新北內戰，由新北藍隊與新北白隊交手，新北藍隊高一野手許子謙打第5棒、單場敲2安貢獻5分打點，選到1次四壞保送、獲得1次觸身球保送，上壘率百分百。

新北藍隊總教練周宗志賽後受訪表示，許子謙沒有打黑豹旗，但這個比賽出賽表現滿穩定的，高一就被放入木棒組的名單，國中時期是擊球率穩定的球員，升上高中後木棒的掌握適應也沒有太大的問題，但還要觀察對球速快的投手掌握度。

周宗志提到，許子謙國中時守備位置是游擊，但守備的部分比較沒有自信、有點綁手綁腳，現階段讓他以打擊為主，希望可以提升他的自信心；周宗志很看好許子謙，也提到未來隊內學長畢業後，許子謙是可以扛起球隊第4棒的人選。

許子謙表示，一年級就打中心棒次，會對自己要求更多，希望可以把握機會好好表現，昨天8強與高雄市隊交手，打擊沒有發揮，就是求好心切，有點緊張、給自己壓力太大。

高一就被教練團看好、報名打木棒聯賽，許子謙表示，一開始木棒適應還是會有問題，多問學長和教練團怎麼調整，既然教練團有讓他報名打木棒聯賽，代表應該有一定水準，希望好好把握機會。

許子謙自評抗壓能力還需要提升，守備方面自信心不足，除了游擊之外也可以守三壘，但對打擊比較有信心，守備時比較容易緊張。