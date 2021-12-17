快訊

出動近百名警消！台中家具工廠倉庫大火 3人跳樓逃生送醫

怪！7例改判本土但今天竟+0 旅館群聚遲6天公布挨轟

日職／表現不佳遭大幅砍薪 菅野智之明年目標重奪雙冠王

聯合新聞網 / 綜合報導
巨人隊投手菅野智之遭球隊大幅減薪。 美聯社
巨人隊投手菅野智之遭球隊大幅減薪。 美聯社

巨人王牌投手菅野智之，因本季表現低迷，遭球團大幅減薪，年薪也從原本的八億砍至六億，整整損失兩億日圓。

菅野智之2012年以第一指名加入巨人隊，並在2017年拿下了中央聯盟防禦率王與勝投王，理所當然拿下當年澤村賞，優異的表現也獲球隊肯定，讓他薪資一路飆升，去年更一度以八億日圓躍居聯盟第一高薪，直到田中將大回鍋樂天簽下9億日圓合約後才被超車。

但菅野智之今年球季受傷病所苦，4度被下降二軍，因此自請退出日本武士隊無緣出戰東京奧運，即便在最後七場先發中表現有所回春，最終結算為6勝7敗，防禦率3.19，投球局數與勝投數都創下生涯最低，和2020年球季的14勝2敗，防禦率1.97有很大落差。

遭大幅砍薪的菅野智之也表示今年狀況的確不佳，並訂好明年目力求表現回穩，「下個賽季的目標將是完成單季200局，雖然現在聯盟的水準與2018年大為不同，但要是能再達成一次想必是非常有意義的，也希望能再次奪得勝投及防禦率雙冠王。」

東京奧運 薪資 高薪

相關新聞

中職／沒有轉教練的想法 王勝偉下一步以選手繼續拚

過去14年身披中信兄弟隊戰袍，王勝偉在近兩年出賽空間銳減後，自請移出60人名單，對於下一步，他很明確想要繼續當選手，「目...

日職／超越松井秀喜 柳田悠岐年薪6.2億創本土野手新高

日本職棒軟銀鷹隊外野手柳田悠岐下季年薪將達6億2000萬日圓（約新台幣1億5400萬元），超越「酷斯拉」松井秀喜，改寫日...

關懷盃／季後才有膽變髮 陳琥惹助總笑問：學德保拉？

中信兄弟隊投手陳琥在球季結束後「變髮」，以雷鬼辮子頭亮相，今天在關懷盃聊到新髮型，他透露在封王遊行當天就在隊內造成話題，...

關懷盃／「高國」兄弟合體 高國慶、高國輝同組監場有巧思

高國輝相隔4年現身關懷盃棒球賽，3個弟弟們沒到，他與高國慶同組搭檔監場、上棒球教室，高國慶笑說：「叫『高國』的沒有一個是...

關懷盃／吳俊偉歌都知道 小球員「天黑請閉眼」唱起來

「小黑」吳俊偉首度參與關懷盃，中信兄弟隊這塊人氣招牌，在小朋友間很吃得開，不僅知道他是誰，還知道他的招牌歌單，會跟著他在...

日職／表現不佳遭大幅砍薪 菅野智之明年目標重奪雙冠王

巨人王牌投手菅野智之，因本季表現低迷，遭球團大幅減薪，年薪也從原本的八億砍至六億，整整損失兩億日圓。 菅野智之2012年以第一指名加入巨人隊，並在2017年拿下了中央聯盟防禦率王與勝投王，理所當

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。