日職／表現不佳遭大幅砍薪 菅野智之明年目標重奪雙冠王

巨人王牌投手菅野智之，因本季表現低迷，遭球團大幅減薪，年薪也從原本的八億砍至六億，整整損失兩億日圓。

菅野智之2012年以第一指名加入巨人隊，並在2017年拿下了中央聯盟防禦率王與勝投王，理所當然拿下當年澤村賞，優異的表現也獲球隊肯定，讓他薪資一路飆升，去年更一度以八億日圓躍居聯盟第一高薪，直到田中將大回鍋樂天簽下9億日圓合約後才被超車。

但菅野智之今年球季受傷病所苦，4度被下降二軍，因此自請退出日本武士隊無緣出戰東京奧運，即便在最後七場先發中表現有所回春，最終結算為6勝7敗，防禦率3.19，投球局數與勝投數都創下生涯最低，和2020年球季的14勝2敗，防禦率1.97有很大落差。

遭大幅砍薪的菅野智之也表示今年狀況的確不佳，並訂好明年目力求表現回穩，「下個賽季的目標將是完成單季200局，雖然現在聯盟的水準與2018年大為不同，但要是能再達成一次想必是非常有意義的，也希望能再次奪得勝投及防禦率雙冠王。」