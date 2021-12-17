棒球／耶誕愛心紅不讓！ 臺北興富發挑戰擀麵棍送暖唐寶寶

臺北興富發棒球隊長期關注社會公益議題！臺北市政府體育局李再立局長帶領球員們12/16日下午於唐氏症基金會愛不囉嗦承德店舉行「耶誕送暖，愛心紅不讓」一日店長公益活動，一起在耶誕前夕放下球棒，拿起擀麵棍與唐寶寶學習製作餅乾、包裝禮盒並帶領他們體驗樂樂棒球，親身力挺唐寶寶的耶誕禮盒。

李再立局長和臺北興富發球員們在唐氏症基金會林正俠董事長及唐寶寶店長的帶領下，親自進到製成區製作餅乾，拿起擀麵棍擀麵皮、揉麵團、壓模準備烘烤及包裝耶誕主題禮盒。李再立局長表示，球員們平常花很多時間在練習棒球，追求他們的夢想。唐寶寶們想要獨立自主與進入職場，為追求夢想堅持努力的態度，就跟每位運動員一樣，相信經過培訓，他們也可以發光發熱，揮出屬於自己的全壘打。透過與唐寶寶們互動，讓社會大眾對唐氏症者有更多的接納和認識，了解他們不同的面向，持續推動社會更包容、尊重、和諧、有愛，打造臺北成為健康友善的城市。

圖／主辦單位提供

唐氏症基金會林正俠董事長也表示，其實唐寶寶們非常熱愛打棒球運動，平常也會跟爸媽一起去觀看球賽，透過這樣過程學習自理能力，也呼籲社會一起關注棒球運動，保持健康，關懷唐氏症基金的大朋友小朋友，讓社會更融洽溫暖。

臺北興富發棒球隊球員林瑋滐和陳宥忠也提到因為平常很少有機會做這麼細膩的動作，手真的很酸。但輪到打樂樂棒球時，因為是自己的強項，耐心指導唐寶寶們正確的動作，漸漸地唐寶寶們也能擊出「全壘打」，現場非常開心，玩得不亦樂乎。

唐氏症基金會林正俠董事長(左3)與唐寶寶教臺北市政府體育局李再立局長(左2)及臺北興富發棒球員們親手做耶誕餅乾。 圖／主辦單位提供

體育局與臺北興富發棒球隊一直致力於公益活動，合作對象包含私立聖道之家、家扶基金會、弘道老人福利基金會、荒野保護協會及萬芳醫院等。今年則與唐氏症基金會合作，支持唐寶寶追求夢想的心，以實際行動回饋社會，帶動社會公益關懷風氣，呼籲民眾一同關懷弱勢，推動善的循環。同時邀請民眾持續關注臺北城市棒球隊，一起為這些追逐夢想的棒球選手們加油。

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