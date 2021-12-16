健豪同仁盃／雙胞弟安柏榮雙重賽拿勝投 同仁12人拚戰

地主同仁國小今天(16日)一日兩戰，上午對上台北市華興國小以3比2贏球，下午同樣以3比2擊敗新北市興穀國小，在健豪同仁盃全國少年軟式棒球錦標賽二連勝。

同仁與首次參賽的華興交手，開賽利用暴投先馳得點，華興則在下半局利用曾元泰三壘安打攻下2分，到了3局上2出局後華興投手控球失準，3次四死球加上暴投，讓同仁兵不血刃攻下2分，最終以1分差分出勝負。

同仁稍晚與興穀對戰，雙方都把握開局攻勢，先攻的興穀利用保送後，陳冠升、黃祥益敲出安打先打下2分，同仁下半局則有安柏榮三壘安打帶起氣勢，1出局後安柏麟、羅烈都揮出安打同樣2分入袋，到了3局下，安柏榮獲得保送後，安柏麟在後擊出安打再添1分，最終就以這一分贏球。

小六安柏榮雙重賽都有登板，首場中繼2局無失分，次戰先發2局失2分，兩場都拿下勝投，同仁總教練蔡璧州表示，他與雙胞胎哥哥安柏麟前年一起加入棒球隊，哥哥去年就有投球，弟弟今年投球開竅了，也多了一名可用之兵，而哥哥也擔任捕手接捕。

同仁全隊僅有12人，其中有7名原住民，陣容涵蓋二到六年級，蔡總指出，小二生就有4人，球員身材較嬌小，要以時間換取空間，利用住宿時來夜訓加強，今年還是主攻軟式。

同仁國小安柏榮雙重賽都拿勝投。 大會提供

今日賽果：

同仁棒球場

光明0：12講美

同仁3：2華興

紅葉6：2中正

力行10：1大勇

講美7：0東園

興穀2：3同仁

和興棒球場

民安14：4金潭

社子6：5省躬

西門0：1中山

大平0：4關西

立人4：12民安

忠孝4：0社子