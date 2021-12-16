健豪同仁盃／同仁球場整修完善開戰 嘉縣長翁章梁揭幕

2021年嘉義縣第六屆健豪同仁盃全國少年軟式棒球錦標賽今天(16日)起一連四天開打，今年共有24支球隊參賽創下新高，嘉義縣長翁章梁出席上午開幕典禮時勉勵選手好好發揮，為賽事開球揭幕。

健豪同仁盃由嘉義縣同仁國小主辦，自2016年首屆6隊，每年隊伍數都有增加，今年邁入第六屆更是一舉衝到24隊，在同仁國小、和興棒球場兩地開戰，今天在同仁國小舉行的開幕典禮，大會主席、議員陳柏麟表示，希望選手在比賽中能夠服從裁判的判決、聽從教練的指揮好好發揮，棒球是國內發展最好的單項運動，未來出路有職棒，美、日舞台，還有甲組聯賽，運動選手比一般生還要辛苦，藉由賽事磨練，歡迎大家前來參加。

嘉義縣長翁章梁表示，來自各縣市的小朋友很多人可能是第一次到嘉義，健豪同仁盃從一開始6隊到現在24隊，喜歡打棒球的大家來交流，感謝健豪印刷贊助，希望大家能夠取得好成績。

今年同仁國小向教育部體育署爭取兩百多萬球場整建經費，目的是讓球場更加安全完善，總教練蔡璧州表示，校長林曜輝非常支持球場的整建，往昔中外野的司令台及升旗杆也拆除及移開，孩子們不會造成守備上的壓力，原本的水泥地也鋪上人工草皮，讓比賽場地更加完善。

同仁國小歷屆以來中餐都會準備大鍋菜給參賽球隊享用，今年礙於疫情的關係取消這項特色，但無損於賽事精彩度，今年台北市東園國小、台北市華興國小、新北市民安國小、桃園市光明國小、桃園市錦興國小、台中市力行國小、彰化市忠孝國小、台南市省躬國小、台東縣紅葉國小等9隊都是第一次參加，而去年冠軍雲林縣文昌國小則要挑戰衛冕。