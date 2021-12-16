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健豪同仁盃／同仁球場整修完善開戰 嘉縣長翁章梁揭幕

聯合新聞網 / 智林體育台提供
第六屆健豪同仁盃全國少年軟式棒球錦標賽今天開打。 大會提供
第六屆健豪同仁盃全國少年軟式棒球錦標賽今天開打。 大會提供

2021年嘉義縣第六屆健豪同仁盃全國少年軟式棒球錦標賽今天(16日)起一連四天開打，今年共有24支球隊參賽創下新高，嘉義縣長翁章梁出席上午開幕典禮時勉勵選手好好發揮，為賽事開球揭幕。

健豪同仁盃由嘉義縣同仁國小主辦，自2016年首屆6隊，每年隊伍數都有增加，今年邁入第六屆更是一舉衝到24隊，在同仁國小、和興棒球場兩地開戰，今天在同仁國小舉行的開幕典禮，大會主席、議員陳柏麟表示，希望選手在比賽中能夠服從裁判的判決、聽從教練的指揮好好發揮，棒球是國內發展最好的單項運動，未來出路有職棒，美、日舞台，還有甲組聯賽，運動選手比一般生還要辛苦，藉由賽事磨練，歡迎大家前來參加。

嘉義縣長翁章梁表示，來自各縣市的小朋友很多人可能是第一次到嘉義，健豪同仁盃從一開始6隊到現在24隊，喜歡打棒球的大家來交流，感謝健豪印刷贊助，希望大家能夠取得好成績。

今年同仁國小向教育部體育署爭取兩百多萬球場整建經費，目的是讓球場更加安全完善，總教練蔡璧州表示，校長林曜輝非常支持球場的整建，往昔中外野的司令台及升旗杆也拆除及移開，孩子們不會造成守備上的壓力，原本的水泥地也鋪上人工草皮，讓比賽場地更加完善。

同仁國小歷屆以來中餐都會準備大鍋菜給參賽球隊享用，今年礙於疫情的關係取消這項特色，但無損於賽事精彩度，今年台北市東園國小、台北市華興國小、新北市民安國小、桃園市光明國小、桃園市錦興國小、台中市力行國小、彰化市忠孝國小、台南市省躬國小、台東縣紅葉國小等9隊都是第一次參加，而去年冠軍雲林縣文昌國小則要挑戰衛冕。

賽事連四年獲得台中市健豪印刷事業股份有限公司總經理張訓嘉力挺贊助，今年前四名獎金提高，冠軍為1萬5千元、亞軍9千元、季殿軍分別為6千與4千元。

同仁國小棒球場重新整修。 大會提供
同仁國小棒球場重新整修。 大會提供

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