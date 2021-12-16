中職／郭天信人氣飆升 小學生搶著簽名

味全龍隊球員郭天信與張政禹、林子昱昨天一同參加頂新和德文教基金會「接棒未來」基層棒球交流活動，入圍新人王名單的郭天信人氣爆棚，小學生搶著跟他簽名，郭天信勉勵他們，「或許有一天同隊當隊友」。

交流現場依照球員專長分成三組，郭天信指導打擊、張政禹指點守備、林子昱負責投手練習，三人從運動心態、動作指引到打球技巧無不用心分享，小球員對於職業棒球也有滿滿的好奇心，拋出各種問題等球員大哥哥接招。

郭天信表示，既然選擇棒球這條路就要努力堅持，總有一天會遇到挫折但要挺過去，教練嚴苛是為自己好，郭天信面對小球員也俏皮說，彼此年紀沒有差很多，說不定某天會同隊，不過被問到薪水多少時，則直呼不知該怎麼回答。