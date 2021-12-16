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中職／郭天信人氣飆升 小學生搶著簽名

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊郭天信與卑南國小球員分享職棒心得。圖／頂新和德文教基金會提供
味全龍隊郭天信與卑南國小球員分享職棒心得。圖／頂新和德文教基金會提供

味全龍隊球員郭天信與張政禹、林子昱昨天一同參加頂新和德文教基金會「接棒未來」基層棒球交流活動，入圍新人王名單的郭天信人氣爆棚，小學生搶著跟他簽名，郭天信勉勵他們，「或許有一天同隊當隊友」。

交流現場依照球員專長分成三組，郭天信指導打擊、張政禹指點守備、林子昱負責投手練習，三人從運動心態、動作指引到打球技巧無不用心分享，小球員對於職業棒球也有滿滿的好奇心，拋出各種問題等球員大哥哥接招。

郭天信表示，既然選擇棒球這條路就要努力堅持，總有一天會遇到挫折但要挺過去，教練嚴苛是為自己好，郭天信面對小球員也俏皮說，彼此年紀沒有差很多，說不定某天會同隊，不過被問到薪水多少時，則直呼不知該怎麼回答。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，「接棒未來」計畫持續關注基層棒球需要，除在去年捐助50台交通車改善台東卑南國小等基層棒球隊行的安全，也持續關心受贈單位，例如邀請觀賽或連結味全龍專業資源。

味全龍隊張政禹和小球員練習守備。圖／頂新和德文教基金會提供
味全龍隊張政禹和小球員練習守備。圖／頂新和德文教基金會提供
味全龍隊林子昱一對一調整卑南國小球員投球姿勢。圖／頂新和德文教基金會提供
味全龍隊林子昱一對一調整卑南國小球員投球姿勢。圖／頂新和德文教基金會提供

郭天信 棒球 味全龍

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