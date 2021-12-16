關懷盃／賴清德連兩年站台 感念王光輝「典範一直在」

關懷盃棒球賽今天在花蓮開打，副總統賴清德連兩年現身力挺，談到今年因病離世的一代球星王光輝，感念他所傳承的精神，賴清德說：「他的典範一直在我們心中」。

今年關懷盃邁入第28屆，以「KUSBAIA 原夢飛呀」為主題，期許小球員勇敢追逐的自己的棒球夢。本屆賽事共有少棒組30隊、青少棒組17隊參賽，除了連續28年「全勤參賽」的花蓮太巴塱國小及宜蘭三星國小外，還有5支首度參賽的隊伍，包括新竹上舘國小、新竹大同國小、南投中正國小、屏東高泰國中和宜蘭內城國中。

賴清德連續兩年為關懷盃站台，他表示，「去年我很榮幸來參加關懷盃開幕典禮，今年很高興能再度前來，這兩年碰到疫情，關懷盃這些幹部還是能排除各種困難，讓球賽順利舉行。」

原棒協創始會員王光輝在今年8月因肝癌病逝，本屆關懷盃特別在王光輝的故鄉花蓮安排「王光輝感恩系列活動」，今天典禮上播放王光輝回顧影片，花蓮德興棒球場入口也設置「關懷盃光輝歲月展」，感念他生前對於協會及原鄉棒球的付出。

賴清德也提到，「今年特別的是，碰到大家欽佩的輝老大離開我們，但他的典範一直在我們心中，看到播放的影片非常感動和欽佩，希望這個精神可以傳承下去，讓小朋友可以學到，等到他們長大，不管是職棒或在社會各角落，都能回饋給孩子們。」