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關懷盃／林智勝全票連任原棒協理事長 王維中來當副手

聯合報 / 記者陳宛晶／花蓮即時報導
王維中。記者陳宛晶／攝影
王維中。記者陳宛晶／攝影

關懷盃棒球賽今天在花蓮開打，開幕前先進行理監事改選，林智勝獲得全票通過、連任理事長，副理事長除了原本的鄭達鴻外，多了一位新面孔，王維中接下任務。

林智勝前兩年任期結束，今天確定繼續以理事長的身分邁入下一任期，他說：「連任就是一個責任的開始，並不是什麼榮耀的事情，是事情要做得更完善。」

他提到，這兩年獲得許多企業相挺，還有副總統賴清德的支持，讓比賽越來越有規模，連任後的責任更大，「畢竟這些廠商是想看到小朋友的成長，我們是負責照顧他們，我能做的就是把現在的東西做得更好。」

王維中成為新任副理事長，他先是開玩笑說：「被威脅的」，接續提到「有詢問意見，覺得自己聽一聽有被說服，多花一點時間，看能不能幫助小朋友得到更多東西。」至於明確任務是什麼？他說：「職務還沒有說，但是有說不會讓我太累。」

王維中過往就是關懷盃常客，去年剛加入味全龍隊，因為參與秋訓而缺席一年，今年再度重返，他也笑說一直都很喜歡關懷盃，「因為可以見到很多大球員、小球員。」

王維中 關懷盃 林智勝

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