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中職／林智勝若轉隊成功 明年還可行使FA

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

林智勝將被放在今年60人保留名單之外，不需行使自由球員資格（FA）就以「真自由」，若最終轉隊成功，明年球季結束後，還可以行使自由球員資格。

林智勝在2015年季後首次取得自由球員資格，當年行使後也在隔年轉隊至中信兄弟，今年再次取得自由球員資格，不過因主動向球團商量，不要列在保留名單內，兄弟球團也願「成人之美」，讓林智勝得以自由契約球員身分，與其他球團自由談約。

林智勝若行使自由球員資格，不僅加入其他球隊後，需要支付母隊轉隊費，而要再累積4年年資才能行使FA。

而以60人保留名單外方式加盟其他球隊，則免付轉隊費，林智勝個人也有一項利多，因為不是透過行使FA方式轉隊，明年球季結束後，仍具有自由球員資格，適用新版自由球員規定，新球隊也可以獲得轉隊費。

中職明年開始修改自由球員規定，具備自由球員資格的球員，依薪資分成A、B兩個級別，各隊薪資前12名球員屬A級，轉隊依現行補償辦法，薪資在13名（含）之後的球員，轉隊費是年薪的75%，不用補償球員。

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