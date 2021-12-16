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原棒協關懷盃花蓮開打 開幕影片追思萬人迷王光輝

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
原棒協關懷盃今天下午在花蓮開幕，有47支球隊參與，運動員們舉手宣誓。記者王燕華／攝影
原棒協關懷盃今天下午在花蓮開幕，有47支球隊參與，運動員們舉手宣誓。記者王燕華／攝影

由原住民族棒球運動發展協會（原棒協）舉辦的關懷盃棒球邀請賽，今天起至19日在花蓮展開，有青少棒組30隊、少棒組17隊參賽。今天開幕，副總統賴清德出席力挺，典禮播放影片追思今年辭世的兄弟象球星「萬人迷」王光輝，看台上有球迷高舉背號26號黃衫，向「輝老大」致意，相當感人。

原棒協關懷盃每年底在棒球人才輩出的花東地區舉行，今年邁入第28屆，今起一連4天在花蓮德興棒球場、國福棒球場等4個場地舉行。47支參賽隊伍中，地主花蓮太巴塱國小和宜蘭三星國小年年全勤參賽，另有新竹上舘國小、新竹大同國小、南投中正國小、屏東高泰國中和宜蘭內城國中，是首度參賽的新面孔。

兄弟象球星王光輝出身在地太巴塱部落，也是當年催生關懷盃的原棒協創始會員。他今年8月30日病逝，這次賽事在他的故鄉安排「王光輝感恩系列活動」，今天下午開幕典禮，德興棒球場大螢幕播放紀念影片，感念他生前對於台灣棒球的貢獻，以及對原鄉棒球的付出，播放同時，球場看台上有球迷高舉王光輝的球衣致上最高敬意。

熱愛棒球的副總統賴清德說，王光輝對台灣棒球的貢獻以及對原棒協的支持，讓他相當欽佩，而原棒協理事長林智勝與所有幹部排除困難，讓賽事不受疫情影響連續兩年如期舉辦，非常了不起，他也期勉小球員們拿出最好表現。

今年原棒協關懷盃以「KUSBAIA 原夢飛呀」為主題，除了賴清德、林智勝，總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）、花蓮縣政府教育處代理處長饒忠、縣議員蔡依靜（Lamen Panay）等人都出席開幕式。去年原棒協啟動計畫，募集獎助學金，將更多資源送進花東地區給原鄉棒球隊，今天也在開幕式上由林智勝頒發首屆獎助學金給小球員們。

副總統今天出席原棒協關懷盃開幕典禮，期勉球員們拿出最好表現。記者王燕華／攝影
副總統今天出席原棒協關懷盃開幕典禮，期勉球員們拿出最好表現。記者王燕華／攝影
原棒協關懷盃今天下午在花蓮開幕，播放影片追思今年病逝的兄弟象球星王光輝，看台上有球迷高舉球衣致意。記者王燕華／攝影
原棒協關懷盃今天下午在花蓮開幕，播放影片追思今年病逝的兄弟象球星王光輝，看台上有球迷高舉球衣致意。記者王燕華／攝影
原棒協關懷盃今天下午在花蓮開幕，播放影片追思今年病逝的兄弟象球星王光輝。記者王燕華／攝影
原棒協關懷盃今天下午在花蓮開幕，播放影片追思今年病逝的兄弟象球星王光輝。記者王燕華／攝影
原棒協理事長林智勝頒發首屆獎助學金給小球員。記者王燕華／攝影
原棒協理事長林智勝頒發首屆獎助學金給小球員。記者王燕華／攝影

棒球 棒協 王光輝

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