中職／鳳還巢「不排斥」 林智勝新東家盼1個月後有結果

林智勝的下一步不受轉隊費限制，成為真正的自由球員。今天以原棒協理事長的身分出席關懷盃開幕典禮，談到自由球員一事，林智勝表達對中信兄弟隊的感謝，至於外界充滿聯想的「鳳還巢」戲碼，他回應：「其實我不排斥，選手只要有舞台。」

林智勝今年符合自由球員資格，但不需行使即自由，因在經紀公司、選手本人主動提出下，兄弟同意不將他放進60人名單，各隊可以自由接觸，簽下林智勝的球隊，不需付給中信兄弟隊390萬元，增加他的轉隊機率。

林智勝今天在關懷盃開幕儀式被問到此事，大方回應提問，但有一件掛心的事，先拜託在場媒體，「今天先講喔！關懷盃標題要大一點，我的新聞小一點，拜託大家。」

林智勝表示，「我非常感謝中信兄弟的成全，讓我可以不在60人名單內，可以去尋找新的地方讓我發展，其他的相關事宜交給經紀公司洽談，不管和誰談，希望盡量可以在1個月後有結果，一有結果會馬上告知各位。」

外界對於他是否返回猿隊有無限遐想，他說：「其實我不排斥，選手只要有舞台，沒球隊就是面臨退休，先不會想那麼多，先結束關懷盃後再來和經紀公司了解現在進展到什麼程度。」

林智勝已經累積289轟，與張泰山並列生涯全壘打王，新球季的每一轟都是中職新的里程碑，還有望挑戰300轟，對明年球季開打時已滿40歲的他來說，尋求一支給能自己最多出賽空間的球隊，絕對是必須考量的重點。