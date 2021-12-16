富邦U18／韋宏亮後援守成 靠多變球路吃飯

新北富邦U18棒球邀請賽今天進入八強戰，新北白隊在4、5、6局接續得分，加上中繼的黃弘劼、後援的韋宏亮即時止血，等到逆轉機會，以6：4擊敗雲林縣隊進入四強。

新北白今天在3局上先掉3分，位居劣勢，4局下先得1分，5局下靠著5支安打加上對手失誤，攻下3分逆轉，6局下再添2分，拉開差距。

新北白總教練陳志強表示，今年球隊前面打起來綁手綁腳，後面有人上壘才比較放開來打，尤其面對對手第二任、王牌投手蔡昊峻，雖然打得沒有很好，但對手有些失誤，運氣站在我們這邊。

新北白先發投手曾奕翔投3局、失3分，不過中繼的黃弘劼3.2局失1分，等到打線反擊，最後王牌終結者韋宏亮吃完2.1局、沒有失分。

陳志強表示，韋宏亮的表現沒有辜負期望，選擇他擔任後援角色，原因是球比較不好打，實力不輸平鎮高中、穀保家商的投手，「這次盃賽打下來，潛力非常好，今天有點遇到亂流，可能太亢奮，有提醒他，在比數接近時，更要投出穩定性。」