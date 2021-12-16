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桃園棒球屢創佳績 平鎮高中三連霸勇奪「黑豹旗」冠軍

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
有「台灣甲子園」之稱的黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中完成黑豹旗史上首次三連霸。記者翁唯真／攝影
有「台灣甲子園」之稱的黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中完成黑豹旗史上首次三連霸。記者翁唯真／攝影

桃園市棒球近日捷報連連，平鎮高中榮獲青棒史上首度黑豹旗三連霸，桃園少棒聯隊重返台彩威力盃冠軍榮耀，桃園市長鄭文燦今至中壢區表揚優秀的棒球選手，勉勵他們挑戰自己、超越自己，在棒球的路上更上一層樓，將來也在國際棒壇上發光發熱。

有「台灣甲子園」之稱的黑豹旗全國高中棒球大賽，是全台規模最大的青棒競技舞台，今年預賽從10月份開打，共有192支隊伍參賽，衛冕軍平鎮高中以全勝之姿挺進冠軍戰，於上月28日對上穀保家商，這是2隊連續第5年對決，也是平鎮高中2度叩關三連霸，雙方激戰至七局上半仍維持5比5拉鋸，七局下半平鎮高中開局由選手曾子祐敲出安打，並靠著短打推進二壘，2出局後穀保家商出現再見失誤，曾子祐趁穀保家商暴傳三壘手漏接跑回本壘，平鎮高中終場則以6比5拿下冠軍，完成黑豹旗史上首次三連霸，也是黑豹旗舉辦9屆以來，平鎮高中隊史的第6冠。

今年台彩威力盃全國少棒賽共有20個縣市參賽，桃園由龜山國小、仁善國小、中平國小及大勇國小等4校菁英選手組成桃園少棒聯隊，在學校及教練通力合作之下，以6戰全勝之姿，拿下冠軍，將百萬獎金抱回桃園，也是桃園聯隊在9屆賽事中拿下的第5冠，累計獎金已達6百萬，也是全國之冠。

鄭文燦也恭賀新明國中在110學年度「國中棒球聯賽軟式組」獲得亞軍、平鎮高中在110學年度「高中棒球聯賽鋁棒組」獲得亞軍，而大勇國小也在今年「徐生明盃國際少棒錦標賽」中榮獲亞軍

鄭文燦說，棒球夢是靠汗水、努力和訓練所換得，每場比賽、每一顆球，都是輸贏的關鍵，不斷挑戰自己、累積經驗，是桃園棒球能夠奪得佳績的原因，明年桃園更要挑戰不可能的任務，各項聯賽都要力拚第一；並讓棒球從小扎根成長，向上連結到職棒，希望未來棒球可以成為大家共同的語言，再度把台灣的國球精神發揮到極致。

台彩威力盃全國少棒賽共有20個縣市參賽，桃園由龜山國小、仁善國小、中平國小及大勇國小等4校組成桃園聯隊拿下冠軍，將百萬獎金抱回桃園。記者翁唯真／攝影
台彩威力盃全國少棒賽共有20個縣市參賽，桃園由龜山國小、仁善國小、中平國小及大勇國小等4校組成桃園聯隊拿下冠軍，將百萬獎金抱回桃園。記者翁唯真／攝影

平鎮高中 棒球 穀保家商

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