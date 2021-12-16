中職／自由球員遞件關門 猿隊砲手林泓育未行使

中華職棒行使自由球員的最後收件時間到今天下午4點為止，封關前沒有再出現新人物，今年確定只有4名球員陳鴻文、林益全、陳禹勳以及官大元遞交申請自由球員，林泓育未出現在名單中。

根據聯盟規章，取得自由球員資格之選手，欲行使自由球員權利時，需於公告隔日起7個工作天內，以書面方式向所屬球團表達意願，球團收到通知後，需於24小時內回報聯盟（限於次日下午4點前）。

今年球員向球團表達行使自由球員意願在昨天截止，代表最晚今天下午4點前所屬球團需回報聯盟，聯盟表示，今天並未收到新的遞件資料。

截至昨天為止，今年一共有4名球員遞交申請，分別是富邦悍將隊的陳鴻文、林益全，樂天桃猿隊陳禹勳以及中信兄弟隊官大元。

猿隊重砲補手林泓育今年取得自由球員資格，不過最終並未申請，35歲的林泓育生涯12年都效力猿隊，累積188轟、915打點，明年球季將留在母隊挑戰200轟與1000打點2項紀錄。