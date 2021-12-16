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富邦U18／流著賽德克血液 沈家羲挑戰職棒第二人

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
新北富邦U18棒球邀請賽八強戰，新北藍隊沈家羲中繼6局失1分，拿下勝投。記者蘇志畬／攝影
新北富邦U18棒球邀請賽八強戰，新北藍隊沈家羲中繼6局失1分，拿下勝投。記者蘇志畬／攝影

新北富邦U18棒球邀請賽八強戰，高三的沈家羲奉命上場踩煞車，一踩就是6局，僅失1分，幫助新北藍隊以3：2擊敗高雄市隊，拿下勝投的他即將面臨未來抉擇，如果投入職棒，將是第二位具有賽德克血統的職業球員。

新北藍隊今天在八強戰推出高一的蕭齊先發，2局上遇到危機，趕緊拉上沈家羲中繼，結果一口氣投了6局，被敲2支安打，另有3次三振、2次保送，近兩年以後援為主的他，上一次投到長局數是黑豹旗冠軍賽的4.2局。

也因有過當時的經驗，沈家羲說，今天再次在比數接近時上場後援，心情上沒有太大起伏，面對普門中學組成的高雄市隊，考量對手對速球應變不錯，因此以變化球搶好球數，再偷塞速球干擾節奏。

沈家羲生涯最快球速是153公里，他希望能趁畢業前提升到155公里，並增加變化球精準度、提升對打者揮空率，讓自己有更多本錢挑戰職棒，他說：「無論旅外或中職，只要有機會就會去嘗試。」

不過沈家羲今天最快球速只來到149公里，輸給學弟林盛恩一杯飲料，沈家羲透露，因為兩人都在牛棚待命，常常會互相定立當天目標，今天是150公里，而林盛恩飆出154公里火球，沈家羲笑說：「我投長局數比較難啦。」

中職目前僅有富邦悍將隊投手羅國華一名賽德克族球員，之前也曾加入美職雙城隊，沈家羲身上同時留著賽德克族與泰雅族血液，若最終進入職棒，無論結果是旅美或留台，將成為賽德克第二人。

中職 球速 普門中學

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